Seit 70 Jahren im Chor aktiv

Für seine 70-jährige Treue und seine aktive Teilnahme am Singen im Chor wurde Franz Wilm in der Jahreshauptversammlung der Chorgemeinschaft Frohsinn in Nüdlingen gewürdigt. Die Auszeichnung überreichte Siegfried Gottwald, Vorsitzender des Sängerkreises Schweinfurt. Aus seinen Händen erhielt Wilm neben der Ehrenurkunde die goldenen Ehrennadeln des Fränkischen Sängerbundes und des Deutschen Chorverbandes. Dankesworte für die Chorgemeinschaft Frohsinn fügte Vorsitzende Angela Buban hinzu, die auch ein Geschenk überreichte. Für die Ehrung bedankte sich Franz Wilm herzlich. Er erinnerte dabei an die teilweise schwierigen Anfangsjahre nach dem Zweiten Weltkrieg.



Bei der Jahreshauptversammlung der Chorgemeinschaft Frohsinnbedankte sich Angela Buban für die geleistete Arbeit und freute sich über den Zuwachs von drei Sängerinnen. "Nur zusammen war die Arbeit zu schaffen", betonte Angela Buban. In ihrem Bericht spiegelten sich die Jahresaktivitäten des Vereins wider: die 35 Chorproben, die Vielzahl von Ständchen, die Beteiligung am Dorffest Nüdlinger Fläär, die gut besuchte Sänger-Fortbildung in Münnerstadt, der erstmals durchgeführte Liedernachmittag im Mai, die Teilnahme am Vereinspokalschießen und am Volkstrauertag, das Adventskonzert in der Pfarrkirche und ein Vereinsausflug nach Bamberg. "Das letzte Jahr war ganz schön vollgepackt", sagte die Vorsitzende und sie bedankte sich sowohl bei der Chorleiterin Karin Kiesewetter als auch bei der Leiterin das Kinderchors, Lena Ney. Beide hätten es geschafft, den Ehrgeiz der Sängerinnen und Sänger zu wecken. Dankesworte richtete Buban an den gesamten Vorstand und die Helferinnen und Helfer. Herzlich bedankte sie sich für die großzügige Zuwendung von 500 Euro seitens der Gemeinde.



Chorleiterin Karin Kiesewetter ging in ihrem Bericht auf die Probenarbeit ein und dankte für den guten Besuch. Sie meinte, durch regelmäßiges Üben könne die Leistung des Chors weiter verbessert werden. Für das musikalische Engagement bedankte sie sich bei Lena Ney. Der Vorstandschaft galt ihr Lob für die gute Zusammenarbeit. Die Chorleiterin sprach die Hoffnung aus, pro Jahr mindestens drei Auftritte zu organisieren und neue Lieder einzuüben. Auch eine Verbindung zu anderen Chören regte sie an. Wichtig sei es, die Freude am Singen aufrecht zu erhalten.



Lena Ney berichtete über die "Nüdlinger Spatzen", wie der Kinderchor genannt wird. Er besteht derzeit aus 14 Mädchen und drei Jungen. Das Repertoire sei auf 27 Lieder angewachsen. Lena Ney berichtete von diversen Auftritten. Für 2018 sei wieder im Mai ein Liedernachmittag vorgesehen. Das Motto laute "Eine musikalische Weltreise". Vor den Feiertagen Ostern und Weihnachten soll es auch Bastelstunden geben.



In seinem Kassenbericht, den Erna Schupp vortrug, gab der Vereinskassier Volker Otto detailliert Rechenschaft über die Ausgaben und Einnahmen der Chorgemeinschaft.