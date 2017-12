Seit 50 Jahren dabei

Eine besondere Ehrung gab es im Gesangsverein "Sängerlust" Stralsbach 1921 e. V. Gleich drei Mitglieder singen hier seit 50 Jahren aktiv im Chor mit. "Ihr seid das Urgestein der Sängerlust, euer Tun verdient höchste Anerkennung", war der Vorsitzende der Sängergruppe Bad Kissingen, Siegfried Gottwald, voll des Lobs.

Seit mittlerweile einem halben Jahrhundert sind Ewald Schmück, Otto Schlereth und Erwin Grom mit viel Freude beim Singen mit dabei, wofür sie eine Urkunde sowie die Goldene Ehrennadel vom Fränkischen Sängerbund überreicht bekamen. Auch vom deutschen Chorverband wurden sie für ihre langjährige Tätigkeit geehrt. Alle drei erhielten darüber hinaus den Ehrenausweis des Fränkischen Sängerbunds und auch intern wurden sie mit der Ehrenurkunde des Vereins bedacht. Für 50 Jahre passive Mitgliedschaft wurde außerdem Edgar Schlereth geehrt.

Ewald Schmück ist seit 21 Jahren Vorsitzender der Sängerlust, er erinnert sich noch genau, wie er damals zum Singen kam: "Mein Vater war schon im Gesangsverein und auch mit hat das Singen Spaß gemacht". Das Singen machte ihm schon von frühester Jugend an viel Freude, eine Leidenschaft, die sich bis heute gehalten hat. Natürlich hat sich in all den Jahren im Chor einiges geändert. "Seit zehn Jahren sind wir nun schon ein gemischter Chor, bis 2008 waren wir ein reiner Männerchor", erinnert sich der Jubilar zurück. Und auch der Nachwuchs ist der Sängerlust sehr wichtig: so gibt es seit zwei Jahren einen Kinder- und Jugendchor.

Das Liedgut, das man singt, hat sich über die Jahrzehnte verändert. "Früher bestand unser Repertoire zu einem großen Teil aus Volksliedern. Heute wird aber auch englisches Liedgut gesungen. Traditionelles wird natürlich weiter gepflegt", so Schmück. Im Gesangverein ist auch die Kameradschaft sehr wichtig und so ist es selbstverständlich, dass auch eine gemeinsame Weihnachtsfeier ausgerichtet wird. Dabei sang der Chor einige Lieder, Chorleiterin Ganna Kravchenko dirigierte hier. Wer selbst einmal in Stralsbach mitsingen will, der kann einfach bei den Proben vorbeikommen. Diese finden immer freitags ab 19.30 Uhr in der alten Schule in Stralsbach statt.

Im Rahmen der Weihnachtsfeier gab Vorsitzender Ewald Schmück einen Überblick über das vergangene Jahr. So haben einige Sängerinnen an der Sängerschulung in Münnerstadt stattgefunden. "Ein besonderer Höhepunkt war die Teilnahme am Chorfest und gleichzeitigem Bundessingen des Fränkischen Sängerbundes in Coburg", so Schmück. Zahlreiche weitere Termine wurden besucht. Etwas ganz besonderes war die Teilnahme an der Aschacher Schlossweihnacht in diesem Jahr. "Zusammen mit dem Projektchor aus Westheim wurde bei tollem Ambiente im Schlosspark ein Konzert mit mehreren Liedern dargebracht", erinnerte sich der Vorsitzende.