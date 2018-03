Seit 40 Jahren beim Verein

Bei der Generalversammlung des Vereins für Gartenbau und Landespflege Motten gab es einen Führungswechsel nach den Vorstandswahlen. Rita Mott hatte den Verein über 16 Jahre als 1. Vorsitzende geführt, dabei nie die Tradition aus den Augen verloren, aber auch für Neues immer ein offenes Ohr gehabt, lobte ihre Nachfolgerin im Amt Marion Herbert. Als Zeichen der Wertschätzung erhielt Rita Mott eine Ehrenurkunde des Vereins und ein Blumengeschenk.

Zunächst resümierte Marion Herbert die zahlreichen und durchweg gut besuchten Veranstaltungen des vergangenen Jah res wie Baumschneidekurs, Kräuterwanderung, die 5. Pflanzenbörse mit gleichzeitiger Feier des 90-jährigen Bestehens sowie diverse Wanderungen. Selbstverständlich haben die Mitglieder des Vereins wie immer das ganze Jahr über Blumenschmuck angelegt und gepflegt.

In ihrem Kassenbericht berichtete Genoveva Raatz über einen ordentlichen Kassenbestand, auch wenn 2017 ein größerer Betrag für die beiden sogenannten Waldsofas ausgegeben wurde. Die Kassenprüfer berichteten über eine vorbildliche Kassenführung. Auf ihren Antrag hin wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Neben Marion Herbert sind noch im Vorstand:

Gitta Kreiss (2. Vorsitzende), Genoveva Raatz ( Kassiererin), Walter König (Schriftführer), Petra Müller (Kulturwartin), Anneliese Paltian und Bärbel König (Beisitzer) sowie Rudi Will und Michael Herbert (Kassenprüfer).

2. Bürgermeisterin Ute Becker dankte dem Verein für die zahlreichen Aktionen und Tätigkeiten, mit denen nicht nur das Dorfbild verschönert wird, sondern den Bürgern auch vermehrt Neues angeboten wird.



Ehrennadel in Gold

Kreisvorsitzender Markus Stockmann wünschte dem neuen Vorstand viel Erfolg bei der Arbeit und wies auf die aktuellen Aktionen des Kreisverbandes, wie die Teilnahme verschiedener Vereine bei der Landesgartenschau in Würzburg, hin.

Bei der Ehrung von Jubilaren für ihre 40-jährige Mitgliedschaft übergab er den Geehrten die Ehrennadel in Gold des Landesverbands. Geehrt wurden Max Birner, Ottmar Herbert, Irene Klüh, Rita Mott, Inge Reck, Hannelore Reinert, Irene Schuhmann und Peter Skrodzki. Die neue Vorsitzende Marion Herbert gab noch einen Ausblick auf die nächsten Planungen und Termine.

Neben den üblichen Tätigkeiten und Aktionen will der Verein die heimische Kräuter- und Pflanzenwelt näherbringen und die vielen Möglichkeiten der Verwertung von Obst und Gemüse zeigen. Auch sollen die Angebote von Referenten des Kreisverbands in Zukunft mehr angenommen werden. Als nächste Termine stehen eine Kräuterwanderung am 29. April und die Pflanzenbörse am 21. Mai an.