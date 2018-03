Schwerpunkt Sprache bringt mehr Schüler

Der Schulleiter der Grund- und Mittelschule Bad Bocklet, Michael Heyne, stellte sich in der Sitzung den Gemeinderäten persönlich vor und erläuterte die zukünftigen Konzepte der Schule. "Ich bin froh, dass wir einen neuen Schulleiter gefunden haben, der hier gleich Gas gibt", sagte Andreas Sandwall. Wichtig sei es, die Mittelschule hier um jeden Preis zu halten, dabei sei man aber derzeit auf einem guten Weg.



Michael Heyne erläuterte, dass am Ende des Schuljahres 2016/17 in der Grundschule 112 Schülerinnen und Schüler unterrichtet wurden. In fünf Klassen wurden an Mittelschule 75 Schüler unterrichtet, wobei vier Klassen 16 Schüler und weniger hatten. "Die Tendenz war abzusehen, dass in der 6-Jahres-Statistik nur noch 65 Schülerinnen und Schüler hier unterrichtet werden würden. Es bestand unmittelbarer Handlungszwang", so Heyne. Sonst hätte die Mittelschule nicht mehr lange bestehen können.



Glücklicherweise haben sich die Schülerzahlen mittlerweile stabilisiert. Im Schuljahr 2017/18 werden an der Mittelschule wieder 102 Schüler in sieben Klassen unterrichtet. Hier habe sich eine positive Entwicklung deutlich gemacht, besonders deshalb, weil man die Mittelschule Bad Bocklet zur Mittelschule mit dem Schwerpunkt "Sprache" gemacht hat. "Realisiert werden konnte dies durch die hervorragende Kooperation im Schulverbund und durch die Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Kissingen", betonte Heyne.



An der Anton-Kliegl-Schule nahm die Zahlen von Schüler zu, die aus dem osteuropäischen Raum kommen bzw. Flüchtlinge sind. "Hier wurden Teilsysteme in die Mittelschule nach Bad Bocklet ausgelagert, wo die deutsche Sprache erlernt werden kann. Dies führte zu einem Zuwachs der Schülerzahlen", zeigte sich der neue Schulleiter erleichtert. Er erläuterte, was es mit dem "Schwerpunkt Sprache" auf sich hat. In eigens eingerichteten Klassen werden dabei Schülerinnen und Schüler unterrichtet, die der deutschen Sprache noch nicht mächtig sind. Diese dürfen maximal zwei Jahre lang in solchen Übergangsklassen bleiben, bis sie dann in die Regelklassen bzw. an weiterführende Schulen überführt werden. Heyne sprach von einem Konzept der Separation und Integration, welches sich bewährt habe.



Zum Ergebnis habe diese positive Entwicklung gehabt, dass die Mittelschule weiter eine vollwertige und eigenständige Einrichtung ist, die sich selbst tragen kann. Derzeit werden in der Mittelschule 112 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Heyne lobte nicht nur die Schulleiter im Verbund, sondern auch die Bürgermeister und Gemeinderäte, die diese positive Entwicklung erst möglich gemacht haben sowie die Umsicht des staatlichen Schulamts.



Auch in der Grundschule wird es im Schuljahr 2018/19 einige Änderungen geben, die allerdings vom entsprechenden Amt noch positiv beschieden werden müssen. Geplant ist hier die Installation einer "Flexiblen Grundschule", in der es für die Schülerinnen und Schüler viele Möglichkeiten zur individuellen Entwicklung gibt. In kombinierten Klassen, die die Schuljahre 1 und 2 abdecken, können sich die Kinder hier frei entfalten. Je nach individuellem Lerntempo ist es möglich, diese beiden kombinierten Schuljahre bei Hochbegabung schon in einem Jahr abzuschließen. Kinder, die eher langsamer lernen, können sich hier aber auch drei Jahre Zeit lassen, ohne dass dies irgendwelche Konsequenzen für den Lebenslauf hätte.



"Ich finde das eine sehr gute Möglichkeit, Druck aus dem Kessel zu nehmen", zeigte sich Bürgermeister Sandwall von den Vorschlägen sehr angetan. "Ich bin heilfroh, dass wir hier eine tragbare Lösung gefunden habe. Ich danke aber auch der vorherigen Schulleiterin Frau Plohnke, dass sie hier tapfer kämpfte", so der Bürgermeister. Durch das Engagement von Schulleiter Heyne konnten viele Probleme gelöst werden, so dass es mit der Mittelschule weitergehen kann. Spontaner Applaus aus dem Gremium zeigte, dass die Marktgemeinderäte mit den Entwicklungen, die Michael Heyne aufgezeigt hatte, sehr zufrieden sind.



Heyne führte weiter aus, dass die Schülerzahlen an der Grundschule steigen, die Tendenz für 2018/19 liegt bei 120 bis 125 Schülern. Die Schülerzahlen an der Mittelschule liegen auch in Zukunft stabil über der 100er-Marke. Nach Aussage des Verbundskoordinators können auch im nächsten Schuljahr wieder zwei Übergangsklassen gebildet werden.