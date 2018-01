Schwerer Unfall in Unterfranken: 79-Jähriger nimmt Frau die Vorfahrt - schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochmittag um 11:46 Uhr bei Elfershausen im Landkreis Bad Kissingen. Ein 79-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr die Kreisstraße 37 in Richtung der Bundesstraße 287. An der Einmündung zur B 287 übersah er eine in Richtung Hammelburg fahrende, vorfahrtsberechtigte Frau mit ihrem Daimler. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.Der Daimler wurde durch den Zusammenstoß zunächst nach links gegen die Leitplanke geschleudert, ehe er mittig auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Der Unfallverursacher wurde bei der Kollision schwer und die junge Frau leicht verletzt . Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.Zur Absicherung der Unfallstelle musste die Bundesstraße zeitweise gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 17.000 Euro.