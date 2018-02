Schwerer Unfall am Kreisel in Unterfranken: Auto fliegt meterweit - Fahrerin schwer verletzt

Am Dienstagnachmittag, gegen 16.35 Uhr, kam es in Bad Bocklet zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 75-Jährige befuhr mit ihrem Pkw Daihatsu die Aschacher Straße ortsauswärts. Am Kreisel kam sie aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt auf die linke Fahrspur und prallte gegen die Einfassung des Kreisels.Dabei überschlug sich der Pkw, flog über den Kreisel und ein sich dort befindliches Fahrzeug und landete schließlich auf dem Dach in der Einfahrt des dortigen Großparkplatzes. Die Dame kam mit schwereren Verletzungen in Krankenhaus.Da das Fahrzeug zu qualmen begann, rückte die Freiwillige Feuerwehr Bad Bocklet mit 15 Einsatzkräften aus, um das Fahrzeug vorsorglich abzulöschen. Außerdem übernahm sie Verkehrsregelung während der Unfallaufnahme und die Reinigungsarbeiten.Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.