Schweinepest bleibt das Thema

Auch bei den Münnerstädter Jägern war die afrikanische Schweinepest ein Thema. Gefordert wurde, die Drückjagden zu intensivieren.



Der Reinerlös aus der Jagdverpachtung des zurückliegenden Jahres wird wieder in der Gemeinschaft verbleiben. Darauf verständigten sich die Jagdgenossen in Münnerstadt bei ihrer Jahresversammlung.



In seinem Rechenschaftsbericht informierte Vorsitzender Dieter Petsch über die Aktivitäten des Jahres 2017. Es wurden Wirtschaftswege renoviert und dank einiger Rücklagen wurde die Wegstrecke "Dippach - Hainberg" durch eine Fachfirma wieder Instand gesetzt . Es wurde dabei sowohl dieTragdeckschicht ausgebessert, wie auch der Schotterbelag erneuert. Das kostete über 10.000 Euro.



Mit Nachdruck wurde der aufgefrorene Zustand einiger mit Bitumen ausgebauter Feldwege angesprochen. Bei einer Schadensbehebung könnte die Jagdgenossenschaft der Stadt Münnerstadt durch einen Zuschuss behilflich sein.



Durch Beschluss der Mitgliederversammlung sollen die finanziellen Überschüsse zusätzlich wieder der Pflege und dem Erhalt der Wirtschaftswege dienen. Außerdem wurde für den Fall der Erneuerung des Spazierweges um die Stadtmauer ein Materialzuschuss für Kalkschotter in Höhe von 900 Euro bewilligt. Ausdrücklich wurde die Arbeit des Bauhofes gewürdigt, der bei einer derartigen Masse von Feld- und Wirtschaftswegen gute Arbeit leistet.



Schließlich soll auch noch für 1.500,-€ der Kauf eines mobilen Wildzaunes zum punktuellen Schutz empfindlicher Feldfrüchte vorgenommen werden. Die jeweiligen Revierpächter können dieses Gerät dann eigenverantwortlich einsetzen.



Breiten Raum nahm auch die Diskussion um die Wildschweinproblematik im Zusammenhang mit der afrikanischen Schweinepest ein. Die Jagdpächter sollen die gemeinschaftlichen, revierübergreifenden Drückjagden weiter ausbauen und intensivieren, so lautete der Wunsch der

Grundstücksbesitzer.



Petsch bedankte sich bei den ehrenamtlichen Helfern und den Vorstandsmitgliedern der Jagdgenossenschaft, ohne die die anfallenden Arbeiten nicht zu leisten sind. Abschließend wurde der Wunsch geäußert, aus den Reihen der Grundeigner eine Person für den ehrenamtlichen

Schöffendienst zu benennen.