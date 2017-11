Schüler nehmen Gemeinde Sandberg unter die Lupe

Da die meisten Kinder aus anderen Gemeinden stammen, gab es jede Menge zu erfahren über historische Fakten, wie die Geschichte vom "weißen Pferd" und das große Feuer von 1843. Neben der Erkundung zahlreicher Einrichtungen vor Ort krönte zum Abschluss der Woche eine Rathausführung durch die Bürgermeisterin der Gemeinde Sandberg, Sonja Reubelt, die Themenwoche.



Die aus Schmalwasser stammende Bürgermeisterin stand den zahlreichen Fragen der Schüler gerne Rede und Antwort und informierte sie ausführlich über die Aufgaben von Gemeinde, Bürgermeister und Gemeinderat. Sie berichtete davon, trotz der Herausforderungen des Ehrenamtes, mit Herzblut Bürgermeisterin zu sein, und dass sie die Begegnung mit unterschiedlichen Menschen sehr bereichere. Dass sie auch Ehepaare traue, da es kein eigenes Standesamt in Sandberg gibt, war für viele Kinder neu.



Auch das Sandberger Wappen wurde im Gemeinderatssaal genau unter die Lupe genommen; viele Kinder erkannten an der Wand auch Motive ihrer eigenen Heimatgemeinden. In einer ausführlichen Begehung des Rathauses wurden die einzelnen Ämter sowie das Archiv im Keller des Gebäudes besichtigt. Ein weiterer Höhepunkt war die Begehung des neuen Feuerwehrhauses und die ausführlichen Informationen durch René Rahm von der freiwilligen Feuerwehr Sandberg. Mit so vielen interessanten Informationen im Gepäck machten sich die Schüler nach einer kleinen Stärkung im Rathaus zufrieden auf den Rückweg zur Schule.