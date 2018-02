Schoschonen in Gefäll, aber ohne Nationalpark

Das lag wohl auch ein bisschen am Superwetter, das das Seinige dazu beigetragen hatte.



Vögel, Smileys und Zirkustruppe

Wie jedes Jahr trafen sich am Ortseingang wieder Gruppen bunter Vögel, Smileys, sogar eine ganze Zirkustruppe und viele verkleidete Gefäller, die sich spontan zum Gaudiwurm formieren. "Seehofer, Finger weg von unserer Rhön", hatten auch die Gefäller Faschingseifrigen den Nationalpark-Plan in Szene gesetzt. Denn für "deinen Ausgleichsflächenplan ist sie viel zu schön".



Keiner wolle doch wirklich, dass das Paradies der Schwarzen Berge zu einem Nationalpark-Urwald werde. Gleiches tat ein Stamm der Schoschonen kund, der bald in Gefäll wohnen möchte, jedoch nur ohne Nationalpark.



Dem Gaudiwurm folgten die Schaulustigen ins Sportheim, wo der Faschingsausklang noch ausgiebig gefeiert wurde.