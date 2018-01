Schonungsloses Machtspiel

Seit 2005 ist Rainer Hunold der Staatsanwalt Thomas Reuther in der gleichnamigen Fernsehserie, er ist aber auch in anderen Fernsehfilmen und Serien sehr erfolgreich. Auf der Bühne live erleben kann man Rainer Hunold im Kurtheater Bad Kissingen am Samstag, 3. Februar, um 19.30 Uhr, in einer Aufführung im Rahmen des Theaterrings der Stadt Bad Kissingen.



Ungewohnte Rolle

Allerdings tritt er da keineswegs als Staatsanwalt auf, sondern wird in Sam Peter Jacksons Drama "Öffentliches Eigentum" vom gesetzestreuen Verbrecher-Jäger zum von den Medien und der Öffentlichkeit aufgrund eines drohenden Sexskandals Gejagten. Zu seiner ungewohnten Rolle auf der Bühne meinte er in einem Interview: "Ich bin ja immer der Nette. Da kann es doch auch mal was anderes sein."

Sam Peter Jackson wurde mit seinem Stück 2010 schlagartig in England bekannt; 2014 inszenierte dieses der renommierte englische Regisseur und langjährige Intendant des Hamburger Schauspielhauses Peter Bogdanov, im Schlossparktheater Berlin und konnte Rainer Hunold für die Hauptrolle des Geoffrey Hammond gewinnen.

Star-Nachrichtensprecher Hammond ist schwul, führt aber nach außen eine angeblich sehr harmonische und glückliche Scheinehe, um bei der Fernsehgemeinde das Bild des normkonformen heterosexuellen Bürgers mit väterlich-jovialer Ausstrahlung nicht zu beschädigen. Er bedient sich der Macht der Medien, um seine Karriere zu befördern, und schafft es lange, sein Privat-Doppelleben abzuschotten. Als aber Bilder auftauchen, die ihn in einer ziemlich eindeutigen Situation mit einem jungen Mann zeigen, ist es vorbei mit dem Schein-Leben. Plötzlich sieht sich der bisherige Medienliebling von den Medien bis vor die Schwelle seines Hauses verfolgt, wird durch sie zu "öffentlichem Eigentum" degradiert, da sie den Sex-Skandal des Jahres wittern.

Hilfe erwartet er in dieser Belagerungssituation von seinem Öffentlichkeitsberater Larry de Vries, der aufgrund eines früheren Zerwürfnisses nur zögernd den Auftrag annimmt und einen hohen Preis von dem in die Enge getriebenen Hammond fordert. Es entwickelt sich ein unerwartetes und schonungsloses Machtspiel zwischen den beiden Männern, in dem es um die Licht- und Schattenseiten der Bekanntheit eines Medienstars geht. Den zwielichtigen PR-Manager De Vries spielt Ulrich Gebauer, der wie Hunold eine feste Größe in vielen Fernsehserien ist, von diversen Soko, Tatort-Folgen bis zum Landarzt.

Ins Kurtheater kommen Hunold und Gebauer in der Erstaufführungsinszenierung aus dem Schlossparktheater. Karten gibt es in der Tourist-Information Arkadenbau im Kurgarten, unter Tel.: 0971/804 84 44, unter kissingen-ticket@badkissingen.de , in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitun g sowie an der Abendkasse.