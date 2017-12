Schneeglätte sorgt für viele Unfälle

Der Schneefall bescherte den Rettungskräften eine einsatzreiche Nacht von Freitag auf Samstag. Aufgrund der glatten Straßenverhältnisse ereigneten sich im Stadtbereich mehreren Unfälle. Wie die Polizei berichtet, kam zunächst ein 33-jähriger Autofahrer beim Abbiegen im Bereich der Unteren Saline in Richtung Nordbrücke ins Rutschen und kollidierte mit einem Verkehrszeichen auf der dortigen Verkehrsinsel. Sowohl der Pkw als auch das Verkehrszeichen wurden hierdurch in Höhe von rund 1500 Euro beschädigt.



Ein weiterer Glätteunfall ereignete sich, als ein 27-jähriger Opel- Fahrer in der Verbindungsstraße vom Industriegebiet Albertshausen in Richtung der Staatsstraße St 2291 ebenfalls ins Rutschen kam. Diese Rutschpartie endete im Straßengraben. Hierdurch verletzte sich der Fahrer leicht und der Pkw wurde im Heckbereich für rund 1000 Euro beschädigt.



Dieselbe Strecke wurde auch einem Lastkraftzug zum Verhängnis, der ebenfalls von der von der Fahrbahn abkam. Es entstand zwar kein Sachschaden am Fahrzeug, eine Bergung war jedoch auf Grund der spiegelglatten Fahrbahn in der Nacht nicht möglich.



Am frühen Samstagmorgen rutschte dann ein 24-Jähriger mit seinem BMW den Güßgraben in Garitz hinab. Dabei touchierte einen geparkten Fiat. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Es gab aber auch Unfälle, bei denen das Wetter keine Rolle spielte. So fuhr eine 19-jährige Opel-Fahrerin den Nordring von Hausen kommend in Richtung Ostring. Ihr unterlief laut Polizei ein Fahrfehler, weshalb sie im Bereich der Pfalzstraße gegen eine Ampel stieß. Es entstand leichter Sachschaden von etwa 1500 Euro.



Nicht so glimpflich ging es für einen 78-jährigen Mercedes-Fahrer aus. Der Mann war am Freitagabend auf der Südbrücke nach Garitz unterwegs. Eine vor ihm fahrende 65-jährige Nissan-Lenkerin bremste verkehrsbedingt ab, was der Daimler-Fahrer zu spät erkannte und auffuhr. Verletzt wurde niemand, die Polizei schätzt den Schaden auf 20 000 Euro.