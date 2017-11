Sängernachwuchs wird gesucht

Der Kirchenchor St. Kilian wird seit zwei Jahren von Christine Stumpf geleitet. Sie ist auch die Leiterin des Garitzer Kirchenchors. Neben ihrer Tätigkeit als Chorleiterin ist sie Musikpädagogin in den Fächern Orgel, Klavier, Blockflöte, Violoncello und Gesang. Beim Blick auf die Zahl der aktiven Sängerinnen und Sänger ist sie nicht unzufrieden. Sie stellt fest: "Wir können noch vierstimmig singen".

Wie bei vielen gemischten Chören, überwiegen beim Kirchenchor St. Kilian mit 21 Chormitgliedern die Frauenstimmen. Die Männer sind mit acht Tenören und Bässen vertreten. Christine Stumpf denkt langfristig. Sie weiß, dass gelegentlich Chormitglieder aus Altersgründen ausscheiden und will rechtzeitig "gegensteuern". Eine Werbeaktion ist gerade in Gang gesetzt.

Die Chorleiterin stellt zahlreiche Vorteile heraus, die das Singen im Kirchenchor für die Teilnehmer mit sich bringt. "Singen ist gesund. Es ist gut für die Seele, für die Psyche", betont sie. Maria Kiesel fügt hinzu: "Für mich ist das Singen nach der Arbeit ein Stück Meditation. Nach der Chorprobe ist man einfach fröhlicher". Christine Stumpf findet es vorteilhaft, dass man beim Singen den Alltag zurücklässt. "Das Singen ist auch ein Gebet", meint sie. Außerdem erweitere man seinen "musikalischen Horizont". Der Medienkonsum werde gebremst.

Bei der aktiven Mitgestaltung der festlichen Gottesdienste erlebten die Chormitglieder die religiösen Handlungen neu. Das Singen geistlicher Gesänge könne dem Leben einen tieferen Sinn vermitteln. Wichtig sei auch, dass man in einer harmonischen Gemeinschaft eingebunden ist, in der die Geselligkeit eine große Rolle spielt.

Kostenlos geboten würde eine professionelle Chorleitung und Stimmbildung beim St. Kilian Chor. Erst vor kurzem ist der Maßbacher Daniel Kesser dazugestoßen. Er wird seit Jahren als "Orgel-Schüler" von Christine Stumpf ausgebildet und wurde von ihr als Chormitglied eingeladen.

Wer sich als potenzieller Sänger die Proben des Kirchenchors bei Gelegenheit anhören möchte, ist herzlich eingeladen, eine Gesangsprobe jeweils mittwochs von 19.30 Uhr bis 21 Uhr in den Pfarrsaal, Kissinger Str.15 zu kommen. Mit Chorleiterin Christine Stumpf kann man auch telefonisch Kontakt aufnehmen. (Tel.: 0971/612 73).