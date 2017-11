Sängergruppe hat Vorstand gewählt

Im Mittelpunkt stand die Neuwahl des Gesamtvorstands für die nächsten vier Jahre. Unter der Leitung des FSB-Vizepräsidenten Paul Kolb ergab die Wahl folgendes Ergebnis: Vorsitzender bleibt Siegfried Gottwald, seine Stellvertreter sind Elmar Brehm und Carsten Ahlers der auch das Amt des Schriftführers begleitet. Kassenverwalter ist Peter Seubert, die Kassenprüfer Stephan Istvan und Gaby Kirchner. Gruppenchorleiterin ist weiterhin Ilona Seufert, ihre Stellvertreterin Antje Kopp, Sabrina Seufert ist Kinder-Jugendchorbeauftragte.



"In Takt" aus Garitz eröffnete die Versammlung mit zwei Liedvorträgen. Aus dem Rechenschaftsbericht von Siegfried Gottwald ging hervor, dass die Sängergruppe Bad Kissingen aus 42 Gesangvereinen mit 75 Chorformationen und 1500 Chormitgliedern bestehe. Darunter sind 32 Gemischte Chöre, 14 Männer-, 6 Frauen- und 9 Kinder- Jugendchöre, 9 Projektchöre und zwei Volkstanzgruppen.



Höhepunkt unter den Veranstaltungen seien das Chorkonzert "sing,sing,sing" mit sechs Jubiläumschören im Max-Littmannsaal des Regentenbau, das Gruppenchorkonzert in der Wandelhalle und das Kinder-Jugendchorkonzert im Kursaal Bad Bocklet gewesen. Ein voller Erfolg sei auch wieder die zweitägige Sängerschulung in Münnerstadt mit 160 Teilnehmern gewesen, aus der ein Projektchor hervor ging. Der Landkreismännerchor mit 50 Sängern hatte zwei Auftritte mit Diplom-Musiklehrerin Ilona Seufert.



Als Delegierte zu den Sängertagungen erhielten das Vertrauen: Peter Seubert, Carsten Ahlers, Stephan Istvan, Nikolaus Metz, Ilona Seufert, Elmar Brehm und Siegfried Gottwald. Den ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder, Manfred Simon, Andreas Krause und Sandra Simon dankte Gottwald mit einem Präsent.



Bad Kissingens Bürgermeister Thomas Leiner stellte den "schönen" Stadtteil Garitz vor, der 4367 Einwohner zähle. Der Vorsitzende des Sängerkreises Schweinfurt, Paul Kolb, lobte die Leistungen derChöre und die erfolgreiche Sängerschulung, die in der Kissinger Gruppe hervorragend funktioniere. Kolb erklärte das Computersystem "Overso", über das Bestandsmeldungen, Ehrungsanträge sowie der Mitgliederstand direkt an die Geschäftsstelle Coburg übermittelt werden können.



Als nächsten Veranstaltungstermin nannte Siegfried Gottwald die Sängerschulung am 20./21. Januar 2018 in der alten Aula Münnerstadt mit Mirja Betzer und Stimmbildnerin Astrid Schön.