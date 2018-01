Ruhiges Jahr für die Katzenbacher Wehr

Auf ein ruhiges Jahr blickte die Freiwillige Feuerwehr Katzenbach zurück. Im vergangenen Jahr wurden die Männer und Frauen zu nur einem Ernstfall gerufen: Es ging um das Entfernen einer Ölspur.



In der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Katzenbach berichtete Kommandant Johannes Müller davon, dass die Feuerwehr derzeit aus 46 männlichen und drei weiblichen Aktiv-Dienstleistenden besteht. Hierunter befinden sich auch acht Jugendliche. Die Aufteilung erfolgt dabei in zwei Gruppen und einer Jugendgruppe.



Bei elf Gruppenübungen sorgten die Männer und Frauen dafür, dass sie fit für die Einsätze blieben. "Auch wurden wir im Rahmen der Brandschutzwoche gemeinsam mit den Wehren aus Lauter, Oehrberg, Stangenroth und Stralsbach zu einem simulierten Gebäudebrand nach Stralsbach alarmiert", sagte Müller, dabei wurde der Ernstfall geübt.



Fünf Floriansjünger aus Katzenbach legten im vergangenen Oktober die Leistungsprüfung Löschangriff ab. Im Jahr 2018 ist im Frühjahr die Leistungsprüfung Technische Hilfeleistung geplant, welche gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Lauter abgehalten werden wird, eine Gesamtübung der Wehr wird es ebenso geben. Kommandant Johannes Müller bedankte sich für den Einsatz der Feierwehrleute sowie bei der gesamten Vorstandschaft für deren Engagement. Er lobte außerdem den Markt Burkardroth für die Unterstützung sowie bei Kreisbrandmeister Klaus Preisendörfer für dessen fachlichen Beistand.



Jugendwart Moritz Müller berichtete davon, dass die Jugendfeuerwehr derzeit aus acht Mitgliedern besteht. "Im vergangenen Jahr wurden vier Übungen gemacht, davon eine 24-Stunden-Übung in Kooperation mit den Feuerwehren Lauter, Oehrberg, Waldfenster und Stralsbach", sagte er. Drei Jugendliche haben außerdem die Truppmannausbildung erfolgreich abgeschlossen. "Diese wird auch in diesem Jahr wieder angeboten, hierbei bitte ich um rege Teilnahme", so der Jugendwart. Die Christbaumsammlung wird auch 2018 wieder stattfinden.



Vorsitzender Friedrich Geis erinnerte an das Backofenfest gemeinsam mit dem Musik- und Heimatverein. "Hier möchte ich mich beim Vorstand des Musik- und Heimatvereins für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken", sagte er. Er dankte auch den Helfern, die dafür sorgten, dass das Fest ein Erfolg wurde.



Die Neuwahl der Vertrauensleute ging schnell über die Bühne. Fabian Halbig und Manuel Metz versehen diesen Posten auch in Zukunft.



3. Bürgermeister Egon Keßler sagte, dass die Feuerwehren dem Markt Burkardroth lieb und teuer seien. "Die Fahrzeugausstattung der Wehren ist gut, aber auch in den nächsten Jahren werden hier Investitionen notwendig werden", sagte er. Um die Sicherheit der Feuerwehrleute zu verbessern, habe man in den vergangenen Jahren unter anderem Wärmebildkameras angeschafft. Keßler bedankte sich außerdem für das große Engagement der Wehrleute.



Kreisbrandmeister Klaus Preisendörfer lobte den Einsatz der Feuerwehrleute. Besonders gut hat ihm 2017 die 24-Stunden-Übung gefallen, bei der mehrere Wehren zusammenarbeiteten und so der Jugend eine große Abwechslung bieten konnten. Er bedankte sich bei der Gemeinde für die gute Ausstattung der Wehren sowie bei den Wehrleuten für die Verrichtung ihres Dienstes.

Im Punkt "Verschiedenes" wurde angesprochen, ob man nicht die "Helfer vor Ort" im Markt Burkardroth mit einer Spende unterstützen könnte. "Ich finde das eine sehr gute Idee", so Vorsitzender Friedrich Geis. Auch die Versammlung fasst diesen Vorschlag positiv auf, so dass Geis zusagte, hier Gespräche mit den Verantwortlichen aufzunehmen.



Geehrt wurden mehrere Männer für ihre passive und aktive Mitgliedschaft: Johann Metz (75), Norbert Halbig (40), Norbert Fehr (40), Georg Metz (40), Heinrich Muth (40), Mathias Fehr (40), Siegfried Schramm (40), Peter Emmert (40), Frank Kirchner (30), Timo Halbig (25) und Frank Veth (25)







