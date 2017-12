Romantik im Schlosshof

Am kommenden dritten Adventswochenende öffnet die fünfte Aschacher Schlossweihnacht noch einmal ihre Tore. Etwa 40 Aussteller aus der Region präsentieren ihre zur Weihnachtszeit passende Produktvielfalt, Handwerker zeigen vor Ort ihre Arbeit, Gastronomen sorgen für das leibliche Wohl und Instrumentalisten oder Chöre für die musikalische Unterhaltung.

Nikolaus (Björn Wirsching, 20) und Christkind (Milena Theimer,17), die natürlich wieder dabei sein werden, eröffneten am Freitag den Jubiläumsweihnachtsmarkt, der 2013 von Reiseunternehmer Klaus Frischat (Burkardroth) erstmals veranstaltet worden war. Seitdem wurde die Aschacher Schlossweihnacht zu einer liebgewordenen Tradition, die inzwischen von Sebastian Metz und Jürgen Wehner mit Unterstützung einiger Sponsoren erfolgreich weitergeführt wird.

"Selten wirkt der Aschacher Schlosspark so romantisch wie zur Schlossweihnacht", schwärmte Bad Bocklets Bürgermeister Andreas Sandwall beim Rundblick auf die festlich illuminierten Schlossgebäude mit den leuchtenden Buden und blinkenden Weihnachtsbäumen davor, die wieder mit Selbstgebasteltem aus den drei Kindergärten geschmückt waren. Deren Zöglinge waren es auch, die als "Kita-Kids" dick eingemummelt und rotnäsig bei winterlichen Frostgraden und leichtem Schneefall zur Eröffnung sangen.

Gerade für die Kleinen gibt es auch am kommenden Adventswochenende von Freitag bis Sonntag so einiges zu bestaunen. Hübsch anzusehen ist zum Beispiel der echt wirkende Stall von Betlehem mit seiner lebensgroßen Krippenszene oder wieder Frischats Krippenweg vor der Museumsscheune. Beliebt sind auch die jungen Rhön-Alpakas, die sich trotz ihrer Schüchternheit hin und wieder streicheln lassen. Eindrucksvoll für Erwachsene ist wie immer Dorfschmied Georg Oswald aus Wollbach, der mit kräftigem Hammerschlag sein Funken werfendes Handwerk zeigt, oder Bildhauer Robert Reuscher aus Burghausen, der mit der Motorsäge zentimetergenau aus Baumstämmen menschliche Skulpturen formt.

Etwas kleinteiliger geht es bei Kunstschnitzer Herbert Holzheimer aus Langenleiten zu, der im Obergeschoss der Museumsscheune sein Handwerk präsentiert. Geschnitzte Kunstwerke sind im Erdgeschoss in der Rhöner Krippenausstellung zu bewundern. Die große Vielfalt regionaler Produkte zeigen etwa 40 Aussteller: Vom Blütenhonig über kunsthandwerkliche Dekorationsstücke bis zu Schnäpsen und Likören aus eigener Brennerei finden die Schlossweihnacht-Besucher eine breite Auswahl zum Kaufen und Verschenken. Selbstverständlich sind während der Öffnungszeiten der Schlossweihnacht (Freitag und Samstag 15 - 21 Uhr, Sonntag 12 - 21 Uhr) das Volkskunde- und Schulmuseum kostenfrei zu besichtigen.

Am kommenden Samstag (16. Dezember) dürfte die "RockChristmas" mit DJ Gustl ab 20.30 Uhr besonders bei jüngeren Besuchern für Stimmung sorgen, während das Adventskonzert am Sonntag (17. Dezember) um 14.30 Uhr im Bad Bockleter Kursaal mit Sängerin Jutta Wieczorek, dem "Dialog Quartett" sowie dem Chor "spirit of joy" eher etwas für die ganze Familie ist. Der Konzert-Eintritt schließt ein Glas Glühwein oder Punsch sowie den Besuch der Aschacher Schlossweihnacht und der Schlossmuseen ein.

Öffnungszeiten: Freitag (15. Dezember) und Samstag (16. Dezember) von 15 bis 21 Uhr, Sonntag (17. Dezember) von 12 bis 21 Uhr. Der Eintritt ist für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren kostenfrei.

Ticketreservierung für das Adventskonzert am Sonntag im Bad Bockleter Kursaal wird empfohlen unter Tel.: 09734/ 55 18 oder mit Email an info@aschacher-schlossweihnacht.de.

Information: Vom Parkplatz am Bad Bockleter Kurpark fährt ein kostenfreier Busshuttle zum Schloss Aschach. Im Umkreis von zehn Kilometern wird für Kleingruppen bis sieben Personen ein kostenpflichtiger Busshuttle angeboten (Mobil: 0157/ 880 70 209).

Weitere Informationen im Internet: www.aschacher-schlossweihnacht.de