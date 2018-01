Rhön: Nr.1 bei Erdbeben

sw



Im August hat in der Rhön die erste dort jemals registrierte Erdbebenserie begonnen, was den Landkreis Bad Kissingen 2017 zum erdbebenreichsten Landkreis Deutschlands gemacht hat. Das sagt die Internetplattform www.erdbebennews.de , die von Jens Skapski, Student der Geowissenschaften an der Ruhr-Universität in Bochum betrieben wird.Wie die Saale-Zeitung berichtete, hatte ein Erdbebenschwarm am 23. August 2017 die Erde besonders rund um Weißenbach, einem Ortsteil von Zeitlofs zittern lassen. Hier machten der Student und auch der Bayerische Erdbebendienst das Zentrum des Beben aus. Groß allerdings war das Beben nicht, gemessen wurde eine Magnitude von 2,5 am 31. August, so lange dauerten die Mini-Beben an. Begonnen hatte der Schwarm mit einer Stärke von 1,7.Zum Vergleich: Das Beben in Mexiko im September 2017 hatte eine Stärke von 7,1.Zuvor waren laut Jens Skapiski noch nie Erdbebenserien in der Rhön gemessen worden.