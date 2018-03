Reichsbürger: So viele leben in der Region

Die Gruppierung der sogenannten Reichsbürger rückte spätestens im Oktober 2016 in den Fokus der Öffentlichkeit. Da erschoss ein Anhänger der Szene, die den Staat komplett ablehnt, einen Polizisten, als sein Haus auf Waffen durchsucht werden sollte. Das Polizeipräsidium Unterfranken weiß, dass es auch in der Region Main-Rhön Reichsbürger gibt. Wie viele das sind, lesen Sie in Kürze auf infranken.de