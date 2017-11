Raubüberfall in Unterfranken: Zeugen gesucht!

Zu einem brutalen Raubüberfall ist es am Dienstagabend zwischen 17.00 und 18.00 Uhr in Bad Kissingen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 30-Jähriger gemeinsam mit seiner Freundin im Bereich des "Ententeichs" unterwegs.



Als er mit dem Handy seiner Freundin telefonieren wollte, wurde der 30-Jährige unvermittelt von einem bisher Unbekannten niedergeschlagen. Der Täter entwendete das Handy sowie die Geldbörse des Opfers und flüchtete, gemeinsam mit einer Begleitperson, zu Fuß vom Tatort.



Der Täter wird wie folgt beschrieben:



- 30 bis 50 Jahre alt

- ca. 180 cm groß

- Schwarze kurze Haare

- Kurzgehaltener Vollbart

- Trug Bomberjacke und schmal geschnittene Hose

- Hosenbeine waren in schwarze Socken gesteckt



Von der unbekannten Begleitperson liegt keine brauchbare Personenbeschreibung vor.



Wer die Auseinandersetzung zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr am "Ententeich" beobachtet hat oder Hinweise zur Identität des Täters geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 bei der Kriminalpolizei Schweinfurt zu melden.