Rathausfenster erhalten einen Sonnenschutz

Viele Beschlussfassungen, die in der letzten Sitzung des Gemeinderats zu treffen waren, betrafen Auftragsvergaben. Mit dem Einbau von Sonnenschutzmarkisen und neuen Glasscheiben will der Gemeinderat die Hitzeentwicklung im Rathaus wesentlich vermindern. Die Arbeiten wurden in mehreren Losen ausgeschrieben. Der größte Teil betraf den Einbau von Fallarmmarkisen. Der Gemeinderat billigte einstimmig das günstigste Angebot von 43 801 Euro, das die Firma Blaurock (Bad Neustadt) abgegeben hatte. Bei den Schreinerarbeiten erhielt die Firma Weber (Nüdlingen) den Auftrag mit der Angebotssumme von 17 763 Euro. Für den Einbau der Sonnenschutzmarkisen ist es erforderlich, ein Arbeitsgerüst am Rathaus zu erstellen. Der Gemeinderat vergab die Gerüstbauarbeiten zum Angebotspreis von 6110 Euro an die mindestnehmende Firma Greubel (Eltingshausen). "Wir bleiben mit diesen Aufträgen im Kostenrahmen", sagte Bürgermeister Harald Hofmann (CSU).

Vergeben wurden auch Straßenausbesserungsarbeiten im Gemeindegebiet von Nüdlingen und Haard. Auf mehreren Teilstrecken sollen die Verschleißdecken erneuert werden. Der Gemeinderat vergab die Arbeiten an die Fa. SST zum Angebotspreis von 84 558 Euro.

Die Brandschutzarbeiten am Gebäude der Schlossbergschule sind unaufschiebbar. Der Gemeinderat beschloss, die Rohbauarbeiten zur Schaffung eines zweiten Rettungsweges an die Firma Bömmel Bau (Nüdlingen) zum Angebotspreis von 41 346 Euro zu vergeben. Schreinerarbeiten für die Erstellung des Brandschutzes wurden zum Angebotspreis von 2908 Euro an die Firma S&S Holzbau Münnerstadt vergeben. Ebenfalls dem Brandschutz dienen Dachdeckerarbeiten, die zum Preis von 4541 Euro an die mindestnehmende Firma GH Bedachung (Nüdlingen) vergeben wurden. Metallbauarbeiten, die ebenfalls dem Brandschutz dienen, wurden zum Preis von 21 484 Firma an die Firma Metallbau Fenn (Bergrheinfeld) vergeben. Vergeben wurden die erforderlichen Malerarbeiten zum Angebotspreis von 4664 Euro an die Firma Ulsamer (Wirmsthal). Bei den Gerüstbauarbeiten erhielt die billigstnehmende Fa. Spies (Sennfeld) den Auftrag zum Angebotspreis von 18 026 Euro.

Einstimmig genehmigt wurde ein Bauantrag, der den Abbruch eines bestehenden Wohnhauses in der Neubaustraße und den Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage und Carport betraf. Das Objekt wurde als Beispiel dafür angesehen, wie man im Altort bauen kann.

Erörtert wurde das Thema "Dritter Nationalpark in Bayern", das auch bei einer gemeinsamen Gemeinderatssitzung der vier Gemeinden der Allianz Kissinger Bogen in Stangenroth auf der Tagesordnung stand. Im Juli soll von der Dialogphase zur Konzeptphase übergegangen werden. Angeregt wurde in Stangenroth die Bildung von Arbeitskreisen zu den Themen Tourismus, Forst- und Landwirtschaft, Lebensraum, Biodiversität und Umweltbildung, sowie Arbeitsplätze, Handwerk und Gastronomie. "Die Gemeinde Nüdlingen ist von der Gebietskulisse nicht betroffen", sagte Bürgermeister Hofmann. Etwas anderer Meinung war Gemeinderat Theo Hein (Bürgerblock). Er sagte: "Es geht schließlich um den Staatswald, der Eigentum aller Bürger ist."



Wahllokale festgelegt

Für die am 24. September stattfindende Bundestagswahl wurden seitens des Gemeinderats die Wahllokale offiziell festgelegt. Es wurden in der Gemeinde drei "Urnenwahlbezirke" festgelegt. Diese sind das Rathaus Nüdlingen, die Alte Schule Nüdlingen und der Musikraum in Haard. Eingerichtet werden auch die Briefwahlbezirke in der Bücherei im Rathaus Nüdlingen, sowie im Feuerwehrhaus Nüdlingen.