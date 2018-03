Premichs Angler legen viel Wert auf Jugendarbeit

Der Vereinsvorstand unter der Führung von Stefan Lieb lobte das Engagement der Mitglieder des Angelsportvereins Premich. Lieb hob aber auch ganz klar hervor, dass gerade die zu leistenden Vereinsarbeitsstunden immer noch nicht im angestrebten optimalen Fenster seien. Des Weiteren wurden Themen wie Komoran-Befall, Uferbefestigungen, verwachsene Wasserzuläufe, Besatz und Entnahme von Fischen und auch Neuprojekte angeregt und konstruktiv erörtert.



Ein großes Augenmerk der Vereinsanstrengungen lag letztes Jahr auf der Jugendarbeit: Nachtangeleinsätze, Lehrveranstaltungen und Messebesuche. Der ASV und natürlich auch die Jugendabteilung unter der Leitung von Jugendwart Thorsten Ziegler freuen sich über jeden neuen Petrijünger, der das Angeln ausprobieren oder zu seinem Hobby machen möchte.



Erstmals Jugendsprecher

Verkleinert wurde der Vorstand und dann neu gewählt: Alter und neuer Vorsitzender ist Stefan Lieb, als sein Stellvertreter ist Olaf Simmenroth bestätigt worden. Neu als Kassier ist Thorsten Ziegler, die Funktion des Schriftführers übernimmt Jean Pierre Stoof, als Sportwart wurde Manuel Brand bestätigt. Alexander Wehner übernahm erneut die Funktion des Gewässer- und Fischwarts. Ein Novum für den Verein ist die Ernennung von Maurice Ziegler und Linus Albert zu Jugendsprechern. So wird den Petrijüngern die Möglichkeit gegeben, sich aktiv in das Vereinsleben einzubringen und auch mitzubestimmen.



Schwerpunkt fürs neue Jahr ist, die vier Hektar große Wasserfläche in Qualität und Quantität hinsichtlich des Fisch- und Pflanzenbesatzes zu erhalten und auszubauen. Zudem soll das Areal unter gleichmäßiger Einbeziehung aller aktiven Mitglieder gepflegt werden. Weiterhin sollen die Kameradschaft vertieft und neue Mitglieder begeistert werden.