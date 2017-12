Polonaise für die Wichtelhöhlen

Bad Kissingen Die Wichtelhöhlen zwischen Euerdorf und Bad Kissingen sollen für 1,1 Millionen US-Dollar nach Florida verkauft werden. Walt Disney möchte sie in seinem Freizeitpark in Orlando ausstellen. Doch das versuchen die Kinder vom Heiligenhof zu verhindern. "Ohne die Wichtelhöhlen wäre das ja nur ein normaler Wald", sagt Anna.



Sie ist eines von 104 Kindern, das momentan zu einer Jugendfreizeit im Heiligenhof untergebracht sind. Die Geschichte um den Verkauf der Wichtelhöhlen ist ein Spiel, wird den Kindern jedoch glaubwürdig verkauft. Sogar ein echter Brief aus den USA ging in der Bildungs- und Begegnungsstätte ein. Damit war die Begeisterung entfacht.



Um die Wichtelhöhlen zu schützen, müssen die Kinder nun verschiedene Aufgaben lösen. So versuchen die Jungen und Mädchen mit Hilfe eines Zaubertranks, die Höhlen unsichtbar zu machen. Doch die Zutaten müssen sie selbst suchen.



"Die erste Zutat Brennnessel haben wir gefunden", erzählt Nico stolz. Außerdem stand das Raupenspiel auf dem Plan. Dazu musste sich eine Gruppe Kinder die Augen verbinden. Emma übernahm ohne Augenbinde die Führung. Aufgereiht wie bei einer Faschings-Polonaise lotste die Zwölfjährige die "Blinden" sicher durch den Wald.



Seit 65 Jahren zu Gast

70 der Kinder kommen aus Stadtallendorf. Bereits seit 65 Jahren verbringen die Hessen ihre Jugendfreizeiten in Bad Kissingen. "Die Rahmenbedingungen hier sind ideal", sagt Walter Mengel. Der 65-jährige ist der Stadtjugendpfleger Stadtallendorfs. Seit 35 Jahren ist er in Bad Kissingen dabei. Unterstützt wird er von 14 Helfern. "Sie versuchen, erlebnispädagogische Schwerpunkte zu setzen", erklärt er. Die Kinder sollen durch Spiele in der Natur Fähigkeiten für das Miteinander in Alltag und in der Schule lernen.



Kinder von Vertriebenen

Stadtallendorf ist durch und nach dem Zweiten Weltkrieg von 1500 auf über 20 000 Einwohner angewachsen. Während des Krieges sind zwei Sprengstoffwerke gebaut worden. Danach ließen sich hier viele Kriegsflüchtlinge nieder. Deshalb waren die ersten Jugendfreizeiten noch als sogenannte Erholungsfreizeiten für die Kinder der Vertriebenen gedacht. Ein positiver Aspekt für die Flüchtlingskinder von damals war: "Die Kinder wogen nach der Freizeit mehr als vorher", erzählt Mengel. Inzwischen seien Kinder von Ärzten genauso wie welche aus sozial schwachen Familien dabei. "Heute bilden wir den kompletten Querschnitt der Gesellschaft ab."



Die anderen 34 Jungen und Mädchen, die ihre Jugendfreizeit im Heiligenhof verbringen, kommen aus der Tschechischen Republik. Dabei handelt es sich überwiegend um Enkelkinder von Sudetendeutschen.



Als solche werden Deutsche bezeichnet, die vor 1945 in Böhmen, Mähren und Schlesien geboren sind und nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben wurden. "Viele von ihnen sprechen sehr gut deutsch", weiß Steffen Hörtler, der als Stiftungsdirektor die Bildungs- und Begegnungsstätte Heiligenhof leitet. "Hier entstehen Freundschaften, die teilweise ein Leben lang halten." Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs kommen auch Kinder aus Tschechien zu Jugendfreizeiten nach Bad Kissingen. Ob die Kinder die Wichtelhöhlen retten können? Das ist momentan noch nicht absehbar. Denn bis Ende dieses Monats haben die Jungen und Mädchen noch Zeit, den Verkauf zu verhindern. Sandro Wegmann