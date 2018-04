Platz für 130 Kinder

Ein großer Tag für die Kinder des Oberleichtersbacher Kindergartens: Sie ließen es sich nicht nehmen, ein paar Lieder zum Thema "Bauen" vorzuführen. Mit dem symbolischen ersten Spatenstich werden die Arbeiten an der Erweiterung des Kindergartens begonnen. Die Neubaugebiete in der Großgemeinde Oberleichtersbach zogen viele junge Familien mit Kindern an, so Bürgermeister Dieter Muth in seiner Ansprache. Die gestiegene Kinderzahl mache eine Erweiterung des Kindergartens dringend notwendig.



Erste Gespräche zu diesem Thema wurden im Gemeinderat bereits im Jahr 2016 geführt. Anfang 2017 leitete die Gemeinde dann konkrete Planungen für einen 600 qm großen Erweiterungsbau ein. Pfarrer Armin Haas als Vertreter der Kirchengemeinde segnete das Projekt. Neben Büroräumen für die Kindergartenverwaltung sind ein großer Speisesaal und Räume für die Kinderkrippe geplant. Es soll so Platz für etwa 100 Kindergartenkinder und 30 Krippenkinder geschaffen werden. Die Planungen übernahm das Architekturbüro Richter aus Bad Brückenau, für die Bauarbeiten ist die Firma Ludwig Hub Bauunternehmen GmbH aus Maßbach verantwortlich. Einzelne Gewerke konnten aber auch an örtliche Unternehmen vergeben werden.



Die Gesamtkosten sind mit 2.700.000 Euro veranschlagt. Davon übernimmt die Regierung von Unterfranken 1.400.000 Euro. Die Diözese Würzburg steuert ebenfalls 539.000 Euro bei. Die Arbeiten an den Erweiterungsbauten sollen bis Anfang 2019 abgeschlossen sein. Im Anschluss ist 2019 die komplette Sanierung der bestehenden Altgebäude geplant, die bereits auch schon wieder mehr als 25 Jahre alt sind und in vielen Bereichen dringend repariert werden müssen.