Platz fünf auf der unterfränkischen SPD-Liste

Sehr zufrieden zeigten sich die beiden Direktkandidaten Norbert Schaub (Stimmkreis Bad Kissingen) und René van Eckert (Stimmkreis Rhön-Grabfeld) mit ihren Ergebnissen bei der Wahlkreiskonferenz der unterfränkischen SPD.



"Ich freue mich über das große Vertrauen, dass die Genossinnen und Genossen mir entgegengebracht haben", sagt René van Eckert. Nachdem er sich in einer Kampfabstimmung durchgesetzt hatte, nimmt der 30-Jährige aus Mellrichstadt auf der unterfränkischen SPD-Liste Platz fünf ein. Damit liegt der Student der Politikwissenschaft direkt hinter den aktuell vier Landtagsabgeordneten aus der Region. Eine erfreuliche Ausgangsposition, die dem Direktkandidaten im Stimmkreis Haßberge/Rhön-Grabfeld durchaus Chancen lässt, den Einzug ins Maximilianeum zu schaffen. "Platz fünf ist natürlich eine zusätzliche Motivation für den Wahlkampf."



In dem tritt René van Eckert unter anderem gegen den CSU-Mandatsträger Steffen Vogel an. "Ich will beweisen, dass ich der bessere Mann für die Region bin", macht der Mellrichstädter klar und erinnert daran, dass "Vogel ja schon im vergangenen Jahr den Vogel abgeschossen hat". Da vertrat er nämlich als Rechtsanwalt einen Reichsbürger vor Gericht. "Ein Mandatsträger, der sich für einen einsetzt, der den Staat ablehnt? Das geht gar nicht", meint er



Drei Plätze hinter René van Eckert steht Norbert Schaub auf der Liste der Unterfranken-SPD. Der Hammelburger, Direktkandidat im Stimmkreis Bad Kissingen, zeigt sich mit seiner Reihung zufrieden. "Jetzt geht es endlich los in Sachen Wahlkampf", sagt der 45-Jährige, der bei der Lebenshilfe Schweinfurt arbeitet. "Ich freue mich auf gute Gespräche, Diskussionen und den persönlichen Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern in meinem Stimmkreis."



Neben den beiden Direktkandidaten stehen mit Lara Albert (Waldberg/Platz 13) und Johanna Bamberg-Reinwand (Zeil/Platz 17) zwei weitere Kandidatinnen aus der Region für den Landtag auf der SPD-Liste.



Bei der Nominierung für den Bezirkstag sicherte sich Bernhard Ruß, Direktkandidat für den Stimmkreis Haßberge/Rhön-Grabfeld, Bürgermeister von Sand und amtierender Bezirksrat, Platz zwei. Tobias Schneider aus Bad Kissingen, Direktkandidat im Stimmkreis Bad Kissingen, steht auf Platz zehn. Dazu kommen Jasmin Reuter (Ostheim/Rhön) auf Platz elf und Thorsten Raschert (Burglauer) auf Platz 16.