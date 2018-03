Petra Schlereth zum Ehrenmitglied des TSV Waldfenster ernannt

Bei den Neuwahlen in der Jahreshauptversammlung am Samstag wurden Vorsitzender Frank Heckelmann, Stellvertreter Manuel Vorndran, Schriftführer Stefan Schlereth und Kassier Lars Grom wiedergewählt. Ressortleiter Sportheim bleibt Hubert Schlereth, Beisitzer Markus Wehner, Thomas Kliem, Thomas Eckert, Alexander Tandler und Michael Wehner. Neue Beisitzer des 352 Mitglieder starken Vereins sind Carolin Schlereth, Pascal Heckelmann und Doris Urschel.



Petra Schlereth ist die erste Frau im Verein, die zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Sie hatte sich 27 Jahre lang im Vorstand engagiert und wird sich weiterhin um die Damengymnastik kümmern. Für besondere Dienste, nämlich 15 Jahre Vorstandstätigkeit als Kassier und Vorsitzender, erhielt Frank Heckelmann die silberne Ehrennadel des Bayerischen Landessportverbands (BLSV).

Schließlich wurden noch Mitglieder für langjährige Vereinstreue mit Wurststräußen belohnt.

65 Jahre dabei sind Stefan Albert, Edgar Heckelmann, Walter Metz, Alfred Schlereth, Willi Schlereth und Aquilin Walter. Für 60 Jahre Treue wurden Bruno Albert, Alfred Amrhein und Edwin Seller geehrt. Erwin Amrhein, Hugo Müller, Helmut Schmitt und Herbert Wolf haben ein halbes Jahrhundert voll. Für 25 Jahre wurde Elfriede Wehner geehrt.



Eigene erste Fußballmannschaft

Bruno Albert erinnerte, dass die Waldfensterer vor 60 Jahren elf Mann zusammengebracht hatten. Die jungen Männer mussten deshalb mit dem Fahrrad auswärts fahren. Training? "Hömmer nit gekannt".

Heute sieht das wieder anders aus. Waldfenster stellt wieder eine eigene erste Mannschaft. Die Abteilungsleiter Alte Herren, Jugendmannschaften, Bambini gingen in ihren Berichten auf den Spielbetrieb ein. Auch die übrigen Abteilungsleiter, Kinderturnen, Fahrradgruppe, Fitnessgruppe, Damengymnastik und Rumbagruppe informierten ausführlich.



Vorsitzender Frank Heckelmann ging auf die sonstigen Aktivitäten des TSV ein. So wurde "endlich" der Fangzaun am Sportplatz angebracht und das Sportheim mit einer Akustikdecke versehen. Die Kosten dafür bezifferte Heckelmann mit 8200 Euro. Weiter wird heuer am Pfarrgemeindezentrum ein Flohmarkt abgehalten. Alle Vereine des Ortes beteiligen sich daran. Das Geld soll für die Reparatur des Zeltes verwendet werden. Termin des Flohmarktes ist der 29. April.