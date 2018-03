Ostereiersuche im Aschacher Blumenmeer

Zum Auftakt der Saison in Museen Schloss Aschach steht am Ostersonntag, 1. April, eine Führung durch das Volkskunde- und das Schulmuseum auf dem Programm. Um Rhöner Osterbräuche geht es an Ostermontag, 2. April, bei einer Familienführung mit Eiersuche im Schlosspark. Ab Sonntag, 8. April, hat auch die diesjährige Sonderausstellung "Wenn die Alten erzählen" geöffnet.



Wie hat die Rhöner Landbevölkerung zwischen 1850 und 1950 gewohnt, und wie sah damals der Arbeitsalltag aus? Und wie wurden Kinder früher unterrichtet? Antworten auf Fragen wie diese gibt Renate Kiesel am Ostersonntag, 1. April, in den Museen Schloss Aschach bei einer Führung zum Saisonauftakt durch das Volkskundemuseum und das Schulmuseum. Treffpunkt ist um 15.15 Uhr an der Museumskasse.



Osterbräuche in der Rhön

Bei der Familienführung "Osterbräuche in der Rhön" an Ostermontag, 2. April, lernen die Besucher Rhöner Ostertraditionen kennen. Sie erfahren unter anderem, was es mit dem weißen Geschenkebündel auf sich hat, das der Patenonkel mancherorts an Ostermontag noch heute seinem Patenkind überreicht. Auch die Frage, welche Tiere - außer dem Hasen - die Ostereier bringen können, beantwortet Susanne Bocklet bei ihrer kurzweiligen Führung. Beginn ist um 15.15 Uhr, Treffpunkt die Museumskasse. Zum Abschluss dürfen Kinder im Schlosspark versteckte Ostereier suchen.



Um Dialekt und Lebensart in Unterfranken geht es in der Ausstellung "Wenn die Alten erzählen", die ab Sonntag, 8. April, in der Museumsscheune von Schloss Aschach gezeigt wird. Gewährspersonen berichten vom Leben in der ländlich geprägten Region Werntal-Bachgrund. In Interviews lassen sie Kindheit und Jugend anschaulich Revue passieren, erzählen vom Erwachsensein und vom Älterwerden. Im Mittelpunkt stehen das Leben mit der Natur, der Alltag in der dörflichen Gemeinschaft sowie die Arbeit in Haushalt, Landwirtschaft und Handwerk. Hierfür wurden vier Audio- und Videostationen eingerichtet, eine weitere Medienstation liefert Informationen zum Thema "Dialekt" aus sprachwissenschaftlicher Sicht. Die Ausstellung wurde vom "Verein zur Bewahrung des unterfränkischen Dialektes e.V." konzipiert. Unterstützung leistete das Unterfränkische Dialektinstitut der Universität Würzburg.



Sonderausstellung "Wenn die Alten erzählen"

Volkskundemuseum und Schulmuseum haben in der Saison 2018 von Ostersonntag, 1. April, bis Mittwoch, 31. Oktober, geöffnet. Die Sonderausstellung "Wenn die Alten erzählen" wird von Sonntag, 8. April, bis Sonntag, 9. September, in der Museumsscheune gezeigt. Volkskundemuseum, Schulmuseum und Sonderausstellung können Dienstag bis Samstag, von 14 bis 17 Uhr, sowie sonn- und feiertags, von 11 bis 17 Uhr, besichtigt werden. Montag ist Ruhetag. Ist der Montag ein Feiertag, sind beide Museen und die Ausstellung geöffnet und am darauffolgenden Dienstag geschlossen.



Verglichen mit 2017, gelten für die Museen Schloss Aschach in der Saison 2018 teilweise vergünstigte Eintrittspreise. Das Café und Restaurant "Aschacher Schlossstuben" hat 2018 geöffnet. Dienstag bis Samstag, von 11 bis 22 Uhr, sowie sonntags, von 11 bis 21 Uhr, bietet die Familie Brückner kulinarischen Köstlichkeiten, frisch zubereitet mit Zutaten aus der Region. Montag ist Ruhetag. Ist der Montag ein Feiertag, haben die "Aschacher Schlossstuben" geöffnet, Ruhetag ist dann auch hier der Dienstag.



Graf-Luxburg-Museum erst 2019 wieder geöffnet

Geschlossen bleibt 2018 nur das Graf-Luxburg-Museum im Großen Schloss. Grund dafür ist eine grundlegende Sanierung. Nach Abschluss der Baumaßnahmen sollen die Besucher das Schloss so erleben, als hätten seine früheren Bewohner und die Dienstboten es gerade erst verlassen. Außerdem kommen Kostbarkeit und Schönheit der Kunstsammlungen künftig in eigenen Räumen zur Geltung. Ab 2019 können die Gäste das Graf-Luxburg-Museum wieder besichtigen. Volkskunde- und Schulmuseum, Veranstaltungen im Schlosspark sowie das Café und Restaurant "Aschacher Schlossstuben" verführen aber auch in der Saison 2018 zu einem Besuch.



Weitere Infos gibt es im Internet: www.museen-schloss-aschach.de