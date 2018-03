Osterbrunnen im Landkreis Bad Kissingen

Die Tradition des Osterbrunnenschmückens stammt aus der Fränkischen Schweiz und verbreitet sich seit den 1980ern auch in andere Gegenden. Neben der christlichen Tradition gibt es Erklärungen, dass diese Tradition wohl auch auf der Wasserarmut der Region beruht.



Unzählige Besucher besuchen nun extra die geschmückten Osterbrunnen. Das Ei gilt als Zeichen der Fruchtbarkeit und soll in Verbindung mit dem Brunnen als Bitte um Wasser und Leben verstanden werden. Mit Buchsbaum oder Fichtenzweigen, die zu Girlanden gebunden werden und dann mit den bunten Eiern versehen aufwendig um den Brunnen drapiert werden, schafft man einen auffallenden Farbklecks in den Dörfern.