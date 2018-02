Oerlenbach: Eine komplette Klasse im Schülerlostendienst

Lehrer Werner Vierheilig ist stolz auf die Schüler seiner 7. Klasse. Zum einen weil alle 16 die Prüfung zum Schülerlotsen erfolgreich bestanden haben. Zum anderen weil sich die 13-Jährigen die nächsten drei Jahre für ihre Mitschüler engagieren, immerhin ist die Aufgabe freiwillig. "Die komplette Klasse hat sich bereit erklärt, als Schülerlotse mitzumachen. Das ist schon etwas besonderes", sagt Vierheilig. Sie treten jetzt neu ihren Dienst an und schließen damit die Lücke, die nach dem Ausscheiden der Neuntklässler an Weihnachten entstanden ist. Diese wiederum haben jetzt mehr Zeit, um sich ganz ihrem anstehenden Schulabschluss zu widmen.



Polizeihauptmeister Matthias Kleren von der Polizei Bad Kissingen bereitete die neuen Lotsen der Mittelschule Oerlenbach in Theorie und Praxis vor. Er besprach mit ihnen wesentliche Punkte der Straßenverkehrsordnung, brachte ihnen Verkehrszeichen und Vorfahrtsregeln näher und erläuterte Reaktions-, Brems- und Anhalteweg. Die Schüler übten außerdem Geschwindigkeit und Abstand einzuschätzen und bekamen den Wert von Warnkleidung und Kelle als unverzichtbare Ausrüstung vermittelt.



Im Sitzungssaal des Rathauses erhielten die Siebtklässler das Lotsenbuch als Legitimation für ihre künftige Aufgabe. Sowohl Bürgermeister Franz Kuhn als auch der neue Rektor der Mittelschule, Ulrich Müller, dankten ihnen dafür, dass sie Verantwortung für die Allgemeinheit und vor allem für jüngere Mitschüler übernehmen.