Zuschuss für Kostüm-Werkstatt

Bislang sind die Bühnenkleider im Schlosstheater auf vier Räume verteilt. Das soll anders werden, wenn die neue Kostüm-Werkstatt steht. Dafür gibt's jetzt Geld.Theaterleiterin Anne Maar freut sich: Erneut werden dem Theater Schloss Maßbach Mittel aus der Leader-Förderung zugedacht. Rund 141 000 Euro stehen auf dem Förderbescheid, der am 1. Dezember im Schloss übergeben wird. "Für uns ist die Leader-Förderung ein Segen", sagt sie. Ohne diese Mittel könnte man im Theater keine großen Neuerungen anstreben.



Fundus von 10 000 Kostümen

Den Kleider-Fundus der Schlossbühne schätzt Maar auf rund 10 000 Stück, darunter festlich gefertigte Roben aus früheren Jahrhunderten, Kleider des Alltags aus moderner Zeit und knallbunte Kostüme aus der Märchen- und Sagenwelt. Die neue Kostüm-Werkstatt ist für die Theaterchefin ein wichtiges Vorhaben, denn bislang sind die Kleider und Roben auf vier Räume im Schloss verteilt. Zudem muss die Schneiderei auf gut 30 Quadratmetern mit sehr wenig Platz auskommen.



Alles an einem Ort

In dem angestrebten Neubau soll jetzt alles an einem Ort untergebracht werden: "Man hat dann eine viel bessere Übersicht und wird einzelne Kostüme besser finden", sagt Maar. Das sei in erster Linie für den eigenen Theaterbetrieb eine Arbeitserleichterung. Zum anderen leihen die Maßbacher ja auch Kostüme an Amateurbühnen aus, erklärt Maar. Man könne nun künftig besser zeigen, was man hat. Generell ist es ihrer Ansicht nach sowieso besser, Kostüme in dieser Zahl nicht in einem Schlossgemäuer aufzubewahren.

Bereits zweimal wurde die Unterfränkische Landesbühne mit Leader-Mitteln bedacht. 2005 rief man mittels dieser Förderung das "Theater im Pferdestall" (TiP) ins Leben. 2013 wurde die neue Bühnenbild-Werkstatt eröffnet, die ebenfalls aus dem EU-Topf gefördert wurde. Seit Oktober ist jetzt auch der Neubau der Kostüm-Werkstatt finanziell in trockenen Tüchern. Zu den Gesamtkosten von rund 285 000 Euro steuert Leader 140 680 Euro bei. 59 000 Euro kommen aus dem Kulturfonds Bayern. Auch die Kommune Maßbach lässt sich ihr Theater vor Ort etwas kosten und steuert 20 000 Euro bei - genauso viel wie der Bezirk Unterfranken. 10 000 Euro fließen aus dem Landkreis-Säckel. Weitere 5000 Euro werden aus der Sparkassenstiftung beigesteuert, zudem kann man auf 5000 Euro Spendengelder zurückgreifen.

Die Unterfränkische Landesbühne ist längst regionales Kulturzentrum. Seit 70 Jahren spielt man dort Ernstes und Heiteres für Groß und Klein. Das Ensemble tritt aber auch an 25 weiteren Gastspielorten in nah und fern auf. In Deutschland hat die Maßbacher Schlossbühne sogar ein Alleinstellungsmerkmal: Es ist bundesweit das am längsten bestehende, staatlich subventionierte, private Gastspieltheater.



Tipps von der Schneiderin

Jetzt soll das Theater zudem zu einer Art Kompetenzzentrum werden, sagt die Leader-Managerin des Landkreises Bad Kissingen, Cordula Kuhlmann. Zum einen könnten dort Kurse stattfinden, in denen beispielsweise Kostüme vorgestellt und historisch eingeordnet werden. Tipps für den Alltag könne man sich dabei von der Theaterschneiderin auch einholen. Andererseits will man junge Menschen auf den Ausbildungsberuf der Schneiderin aufmerksam machen, sagt Kuhlmann. Denn die Maßbacher bilden bereits zum dritten Mal eine junge Frau zur "Damenmaßschneiderin" aus, erinnert Anne Maar. Das sei allerdings mit der Schneiderlehre in der industriellen Produktion nicht zu vergleichen, macht die Theaterleiterin klar. "Bei uns lernt man noch, was man früher per Hand machte, wie zum Beispiel ein Knopfloch nähen oder einen Reißverschluss einsetzen." Isolde Krapf