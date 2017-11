Zu schnell für den Kreißsaal

Till hat es ganz besonders eilig gehabt, auf die Welt zu kommen. Denn auf dem Weg von Sondheim im Grabfeld, der eigentlich in die Klinik nach Schweinfurt führen sollte, musste Papa Marcus Seifert (33) ganz schnell nach Bad Neustadt abbiegen.



Aber bis zum Kreißsaal der Rhön-Kreisklinik hat es Mama Nadine Seifert (36) trotzdem nicht geschafft, in der Notaufnahme war Baby Till schon da - mit 3360 Gramm und 53 Zentimetern erblickte der Junge am Donnerstag, 14. September, um 7.34 Uhr das Licht der Welt.



Seine Eltern freuen sich, dass sie nun nach dem vierjährigen Max einen zweiten Buben bekommen haben, der außer der Blitzgeburt noch eine andere Besonderheit besitzt: seine Urgroßmutter Rosalinde Groten in Burghausen. Till ist nämlich bereits ihr 23. Urenkelchen, demnächst wird sie Ururgroßmutter. Jeweils sieben Enkelkinder haben jetzt Ingeborg Seifert in Sondheim im Grabfeld sowie Maria und Karl-Heinz Bieberich in Burghausen. Karin Nerche-Wolf