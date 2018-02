Wolf, Fuchs oder Aasfresser?

Wenig übrig ist von einem toten Reh, das Revierinhaber Markus Sell am Sonntag in seinem Revier entdeckt hatte. "So etwas habe ich noch nicht gesehen", sagt er zum Zustand des Kadavers. Die Vorderläufe sind herausgerissen. Hier muss ein anderes Tier mit besonderer Energie auf Beutezug gewesen sein.

Schnell hat Sell den Wolf in Verdacht. Er will rasch Klarheit. Die Antwort auf die Frage, ob ein Wolf durch die Region streift, ist nicht nur für Tierhalter interessant. Er verständigt die Polizei und den Wolfsbeauftragten des Landesamtes für Umwelt, die den Fall vor Ort aufnehmen. Dann nimmt er den Kadaver mit nach Hause, um ihn für weitere Untersuchungen der Fachleute bereitzuhalten. Je schneller, desto besser, denkt er, weil sich eventuelle Spuren am Kadaver mit der Zeit zersetzen. Außer seinen zunehmenden Sorgen passiert erst einmal nichts.



Kritik am Informationsfluss

"Es ist lächerlich, wie der Informationsfluss läuft", kritisiert Sell. Am Dienstag schaltet er den Landesjagdverband ein. Das Thema wandert höher. Offenbar klinkt sich das Umweltministerium ein. Am Mittwoch bekommt Sell vom Landesamt für Umwelt einen Anruf, dass jemand zu seiner Kühlkammer kommt, um mögliche DNA-Spuren zu sichern. Dann passiert wieder nichts.

Sell wartet, schaltet die Zeitung ein. Auf schriftliche Anfrage teilt das Landesamt für Umwelt mit, dass aktuell weitergehende DNA-Proben untersucht werden. Mit einem Ergebnis werde frühestens in drei Wochen gerechnet.

Markus Sell wundert diese Information: Bis zum Freitagvormittag war nämlich immer noch niemand bei ihm, um eine Probe von dem Kadaver zu entnehmen. Auf eine weitere Nachfrage der Zeitung in Augsburg geht die Behörde offenbar in sich. Tatsächlich hat noch keiner eine Probe gezogen. Wolfsbeauftragter und Jagdpächter hätten nicht zueinandergefunden, heißt es von dort. Sell ärgert sich: "Ich war die ganze Zeit erreichbar."

Am Freitagmittag kommt endlich der Wolfsbeauftragte, um eine Probe zu nehmen. Viel zu spät, wie Sell findet, zumal sich eventuelle Nachweise inzwischen zersetzt haben könnten. "Ich bin maßlos enttäuscht", sagt er zum Verlauf des Falles.

Wie dem auch sei: Das Landesamt für Umwelt beschränkt sich in seiner bisherigen Begutachtung des Falles auf die vorliegenden Fotos, den Bericht des Wolfsbeauftragten und das Polizeiprotokoll. Daraus könne die Todesursache nicht mehr eindeutig festgestellt werden. In der Fernanalyse zieht es den Schluss, dass die Spuren eher für einen Befraß deutlich nach dem Tod in Betracht zu ziehen sind. Das Fraßmuster spreche eher für einen Fuchs oder fliegende Aasfresser. "Insbesondere das Fehlen von Bissspuren im Hals- und Nackenbereich spricht gegen den Wolf als Verursacher", bilanziert das LfU.

Daniel Lohfink, Kreisvorsitzender des Bayerischen Jagdverbands, meldet angesichts des Kadaver-Zustandes starke Zweifel an. Auch er hadert mit der Abwicklung des Vorganges und unterstellt dem LfU mangelndes Interesse an Aufklärung. Er ermuntert Jäger, dem Jagdverband künftig alle Risse zu melden und sich zu Wolfsbeauftragten ausbilden zu lassen.



Einzelne, durchziehende Wölfe

"Wir können den Wolf nicht aufhalten, wir wollen aber wissen, ob er da ist", fordert der BJV-Vertreter eine bessere Informationspolitik. Jagdkollegen höre man immer mal von Wolfssichtungen in der Region reden. "Wir werden uns mit dem Tier arrangieren", kündigte er an. Ein Wolf schade nichts. Lohfink lässt aber auch durchblicken, dass der eine oder andere Jäger vielleicht seinen gesetzlichen Auftrag für Wald und Wild hinschmeißt, wenn der Wildbestand beim Aufkreuzen von mehr Wölfen leidet.

Das Landesamt für Umwelt verweist auf sein Monitoring im Internet und sieht bislang keinen Nachweis auf ein Wolfsaufkommen im Landkreis Bad Kissingen. In Bayern gibt es standorttreue Wölfe im Nationalpark Bayerischer Wald, auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr und im Veldensteiner Forst. Darüber hinaus geht das Landesamt für Umwelt von einzelnen durchziehenden Wölfen aus. 2017 konnte die Behörde in 16 Fällen mindestens sechs verschiedene Wölfe sicher bestimmen, darunter mehrere Nachweise auf dem Truppenübungsplatz im oberpfälzischen Hohenfels. Erst wenn Nachweise über ein halbes Jahr vorliegen, sind die Kriterien für ein standorttreues Tier erfüllt, teilt das LfU mit. dübi