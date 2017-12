Die Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule, kurz FOSBOS, erhält einen neuen Zweig. Ab dem kommenden Schuljahr können sich Schülerinnen und Schüler dem Thema Gesundheit ausführlich widmen. Nach langer Vorbereitung fordern die Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld die Schüler auf, sich ab sofort für den neuen Zweig zu bewerben. Die Einrichtung des Zweiges Gesundheit an der Schule macht durchaus Sinn, arbeitet doch rund ein Fünftel der Erwerbstätigen in den beiden Landkreisen im Gesundheitswesen.

Das Bäderland Bayerische Rhön ist eine Gesundheitsregion. Rund 250 Unternehmen sind im Gesundheitssektor aufgestellt und benötigen laufend neue Mitarbeiter. Auf den wachsenden Bedarf an Nachwuchskräften stellt sich nun auch die FOSBOS ein. Ab dem Schuljahr 2018/19 gibt es neben den Zweigen Sozialwesen, Technik, Wirtschaft und Verwaltung einen weiteren Zweig an der Schule, der sich ausführlich dem Thema Gesundheit widmet. Die FOSBOS wie auch die Landratsämter in Bad Neustadt und Bad Kissingen machen schon fleißig Werbung für den neuen Zweig. Schließlich hat die FOSBOS in Bad Neustadt den Zuschlag für den Zweig Gesundheit erhalten und unter anderem die Partnerschule in Schweinfurt dabei hinter sich gelassen.

"Der Zweig Gesundheit ist eine notwendige Ergänzung unseres Angebotes", sagte Schulleiter Ralf Kaminski bei der Vorstellung im Landratsamt. "Wir schaffen so die schulischen Voraussetzungen für eine qualifizierte Ausbildung", sagt Kaminski. Die Schüler bearbeiten im Unterricht Themen wie Pflege und Therapie, das Gesundheitssystem, Arbeiten im Labor und viele mehr. Im stetigen Wechsel zwischen Schulstunden und Praktika, wie an der FOSBOS auch in den anderen Zweigen üblich, können die Schülerinnen und Schüler schon vor einer Ausbildung oder einem Studium Einblick in einen oder mehrere Gesundheitsbetriebe erhalten.

Mit der Frage "Wo sonst, wenn nicht hier?" betonte Landrat Thomas Habermann die Bedeutung des Zweiges Gesundheit an der FOSBOS Bad Neustadt. "Die Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld sind nun mal eine Gesundheitsregion", sagt Habermann. "In Sachen Gesundheits- und Pflegeberufe müssen wir bereits in der Schule mit der Ausbildung beginnen." Habermann hob die Bedeutung des Gesundheitssektors in den beiden Landkreisen hervor und bestätigte eine Spitzenposition des Bäderlandes im Freistaat. Die Kliniken und Einrichtungen in den beiden Landkreisen, das Rhön-Klinikum, das Zentrum für Telemedizin nannte Habermann als Beispiele für herausragende Arbeit im Gesundheitswesen.

Die Etablierung des neuen Zweiges an der FOSBOS lobte der stellvertretende Landrat des Kreises Bad Kissingen, Alfred Schrenk als eine Folge der sehr engen gemeinsamen Arbeit der beiden Landratsämter.

"Mit dem neuen Zweig an der FOSBOS schaffen wir mehr Bewusstsein für Jobs im Gesundheitssektor", sagte Toni Hauck von der Klinik Heiligenfeld in Bad Kissingen. "Wir benötigen gut ausgebildete Fachkräfte für unsere Kliniken", betonte der Geschäftsführer der Rhön-Klinikum AG, Jochen Bocklet. Nach Einschätzungen von Dr. Jörg Geier und Jürgen Metz aus den Stabsstellen für Kreisentwicklung in den Landratsämtern Bad Neustadt und Bad Kissingen dürfte das Interesse der jungen Leute an dem neuen Zweig Gesundheit in der FOSBOS recht groß sein.



Infos:

Ab sofort informiert die FOSBOS über den neuen Zweig Gesundheit immer montags bis freitags von 8.30 bis 13 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 13.30 bis 16 Uhr. Vom 26. Februar bis 9. März 2018 läuft die Anmeldung an der Schule. Der Ausbildungszweig Gesundheit ist kostenfrei, Schülerinnen und Schüler der Berufsoberschule können BAFöG beantragen. Infos auch auf Facebook und der Homepage der FOSBOS. Telefon: 09771/7038, www.fosnes.de.