Wo die Kissinger ihren Bildungshunger stillen

Wer sich in Kissingen bilden will, einfach so als Mensch oder nebenbei für den Beruf, kann sich über Mangel an Möglichkeiten nicht beklagen. Dafür sorgt schon die VHS.Wie Gisela Schriek, die Leiterin der Volkshochschule (VHS) Bad Kissingen, jetzt dem Stadtratsausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur in ihrer Bilanz über das abgelaufene VHS-Jahr berichtete, konnten bildungswillige Kissinger 2017 theoretisch jeden Tag eine Veranstaltung der Volkshochschule besuchen. Insgesamt seien 355 Kurse angeboten worden. Die Gesamtzahl der Teilnehmer an diesen Kursen bezifferte sie mit 4538.



Insgesamt 5659 Teilnehmer

Berücksichtigt man außerdem die Veranstaltungen in den Außenstellen der VHS, klettern beide Werte weiter. 42 Veranstaltungen in Oberthulba, 20 in Burkardroth, elf in Nüdlingen, 36 in Oerlenbach und vier in Bad Bocklet sorgen nach Angaben von Gisela Schriek in der Addition mit Bad Kissingen für eine Gesamtteilnehmerzahl von 5659. Grundsätzlich entwickle sich das Interesse der Hörer am Basis-Kursangebot der VHS konstant, schreibt die Leiterin der Einrichtung in ihrer Bilanz. Steigerungen seien allerdings nicht mehr zu verzeichnen. Die Anmeldungen, so Gisela Schriek, erfolgten jedoch immer kurzfristiger.



Vielfalt der Gesundheitsbildung

Besonders gefragt ist nach ihren Worten nach wie vor die Gesundheitsbildung und zwar in ihrer ganzen Vielfalt. Kurse für Yoga und Entspannung, Feldenkrais, Wirbelsäulengymnastik, Aquakurse, Zumba oder Pilates fänden großes Interesse. Auch der Bereich Ernährung und Kochen bleibe in.

Der Fachbereich Sprachen sei durch Kurse mit Stammhörern geprägt. Beständig gut besucht seien Kurse für Teilnehmer, die Vorkenntnisse haben und diese ausbauen oder auffrischen wollen. Das Interesse, neue Sprachen zu lernen, ist dagegen nach den Erfahrungen der VHS allgemein rückläufig. Im Bereich EDV seien Tageskurse für Teilnehmer 50 plus, Smartphone-Kurse und zurzeit Excel-Kurse besonders beliebt.

Weniger gefragt sei im Augenblick berufliche Bildung, bilanziert Gisela Schriek. Das Interesse an Möglichkeiten, die eigene Kreativität etwa beim Holzschnitzen, bei Aquarellmalerei, beim Schreibtraining oder mit Fotografie zu entfalten, sei dagegen gleichbleibend. Gut besucht waren 2017 laut Bilanz auch ergänzende Veranstaltungen wie der Opernring mit dem Besuch von acht Aufführungen samt Vorbereitungsseminar, eine Festspielreise nach Straßburg und Nancy, sechs Farblichtbildervorträge, ein medizinischer Vortrag und drei Künstlerworkshops.

Zum VHS-Hörer wird man nicht gleich nach der Geburt. Das Interesse an den Angeboten wächst, zumindest eine Zeit lang, mit dem Lebensalter. Nach Angaben der VHS Bad Kissingen nimmt die Altersgruppe der 50- bis 65-Jährigen mit 29 Prozent den größten Anteil unter den Hörern ein. Die zweitgrößte Gruppe seien die 35- bis 49-Jährigen mit 22,8 Prozent. Am geringsten vertreten sei die Gruppe der 15- bis 24-Jährigen. Während es draußen noch kalt ist, hat die Volkshochschule bereits die warme Jahreszeit eingeläutet. Das Frühjahr/Sommer-Semester hat Anfang Februar begonnen. In einigen wenigen Kursen sind noch Plätze frei. far