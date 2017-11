Wildflecken mal ganz anders

Interesse an den Sehenswürdigkeiten Wildfleckens will ein neu ausgeschilderter Spaziergang durch das Dorf wecken. Auf der zwei Kilometer langen Altortrunde beiderseits der Sinn laden etliche Bänke zum Verweilen ein. Die für den Weg angesetzten 40 Minuten lassen sich so beliebig ausdehnen.

Bei der ersten Begehung mit einer stattlichen Gruppe des örtlichen Rhönklubs war den Teilnehmern angesichts einer Temperatur von knapp über Null Grad eher nach Ankommen. Zumal am Zwischenziel im Sportheim Kaffee und Kuchen lockten.



Weg soll noch verbessert werden

"Wildflecken hat viel zu bieten", begrüßte Bürgermeister Gerd Kleinhenz selbstbewusst zu Beginn der Tour an der Dorflinde. Dort beschreibt eine Informationstafel den Streckenverlauf. Darüber hinaus erleichtert ein Flyer die Orientierung. Ihn gibt es im Rathaus. Ziel des Angebotes sei es auch, Heimatwissen weiter zu geben, sagte er. Das locke Gäste an, soll aber auch die Identifikation der Einheimischen mit ihrem Ort stärken. Das Ortsoberhaupt kündigte an, den Weg an einzelnen Stellen noch zu verbessern.



So ist die Treppe zum Bahnhof aktuell wegen Stolpergefahr gesperrt. Die dortigen Überbleibsel aus der Dampfeisenbahnzeit sind ein tragendes Element der Runde. Überhaupt solle der verlassene Bahnhof zu einer Anlaufstelle auch für Radfahrer auf dem neuen Sinntalweg werden. Das Gelände kann aber erst aufgewertet werden, wenn es im Eigentum der Gemeinde ist. Beim aktuellen Anblick kann man sich kaum vorstellen, dass dort in den 1920er und 1930er-Jahren Sonderzüge mit Wintersportlern aus Würzburg ankamen. Ziel war das Dammersfeld. Mit solchen Episoden wartete Regina Rinke bei der Erstbegehung auf. Sie nahm die Gruppe an die Hand und blickte kurzweilig zurück auf jene Zeit des wilden Fleckens, der ohne Genehmigung der einstigen Machthaber entstand.



Zum Ratschen getroffen

An der Dorflinde als Ausgangspunkt der Tour trafen sich die Menschen einst zum Ratschen. "Anstelle vor dem Fernseher zu sitzen", fügte Rinke mit etwas Wehmut an. Mancher heutige Gebäudezuschnitt erinnert an jene Zeit, als die Menschen mit ihrem Vieh Tür an Tür lebten, um die Wärme aus dem Stall zu nutzen. "Das habe ich selbst noch erlebt", erinnerte sich Rinke an die 1960er Jahre.



Zu sehen sind auf der Strecke unter anderem ein Prozessionsaltar aus dem Jahr 1756 und die Pfarrkirche, die gerne als Schmuckkästchen des Barock bezeichnet wird. Außerdem gilt es, einen schmalen Steg über die Sinn zu bezwingen. Am Gebäude des Musikzuges vorbei führt die Runde durch die Sonnenstraße entlang zum Ausgangspunkt. Der Flyer verweist auf den herrlichen Ausblick auf die umliegenden Hügel.



Einst nur 850 Einwohner

Der Spaziergang führt vor Augen, wie ländlich Wildflecken mit seinen einst 850 Bewohnern strukturiert war, bevor sich 1936 das Militär ansiedelte. Die Herausforderungen der Truppenreduzierungen bleiben aber nicht verborgen. Davon künden etliche Leerstände. Trotzdem ist es reizvoll, Wildflecken mal aus anderen Perspektiven zu sehen.



Für Gesprächsstoff unter den Rhönklublern war jedenfalls gesorgt. Auch beim Passieren der massiven Sinnbrücke und der alten Schule kamen nostalgische Gefühle auf.



Entstanden ist die Idee zu dem Rundweg durch das Dorf bei einem Runden Tisch mit örtlichen Beherbergungsbetrieben, erläuterte Sarina Hüben vom Konversionsmanagement des Landkreises.

Sie lobte die gute Zusammenarbeit und wies auf weitere Anstrengungen hin, um Wildflecken als reizvollen Standort für Wohnen und Gewerbe im Gespräch zu halten. So laufen aktuell Werbespots zum Landkreis im Radio und für das Gewerbegebiet Wildflecken wird in den Kinos von Bad Kissingen und Fulda getrommelt.