Weniger Leser

Die Stadtbücherei Bad Kissingen hat in den vergangenen Jahren an Boden verloren. Die Entwicklung der Leserzahlen zeigt deutlich nach unten. Für 2017 weist die Bilanz hier mit 1578 Lesern den niedrigsten Wert der vergangenen zehn Jahre aus. Zum Vergleich: 2008 war die Zahl der Leser mit insgesamt 1896 um 318, im Jahr 2011 mit insgesamt 1978 Lesern sogar um 400 höher gelegen.

Der Rückgang zieht sich quer durch alle drei Kategorien von Lesern, welche die Stadtbücherei unterscheidet. Die Zahl der erwachsenen Leser ist genauso betroffen wie die der Kinder. Deutlich fiel der Rückgang auch bei den Kurgästen aus, die Kunden der Stadtbücherei sind.



57 000 Ausleihen 2017

Die Zahl der Ausleihen bezifferte Kulturreferent Peter Weidisch in der Bilanz des abgelaufenen Büchereijahres, die er am Mittwoch dem städtischen Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur vorlegte, mit insgesamt rund 57 000. Den größten Anteil nimmt daran mit 23 Prozent die Belletristik ein. Auf Platz zwei folgen mit immerhin 17 Prozent Kinderbücher.

Dass die Digitalisierung ganz selbstverständlich auch die Kissinger Stadtbücherei erreicht hat, macht der Anteil von 16 Prozent E-Medien an den Ausleihen deutlich. Hörbücher erreichen mit 13 Prozent ebenfalls einen ansehnlichen Anteil. DVDs kamen auf sechs, CDs auf ein Prozent. Zeitschriften rangieren mit elf Prozent noch vor den Sachbüchern (acht Prozent). Kinderhörbücher (drei Prozent), Spiele (ein Prozent) und elektronische Spiele (ebenfalls ein Prozent) haben nur am Rande Bedeutung.



35 Prozent Sachbücher

Wenn Weidisch in den Medienbestand auch die E-Medien einbezieht, dann erreicht diese Sparte dank des Anschlusses an "einen leistungsstarken Verbund", wie der Kulturreferent dem Ausschuss sagte, beim Medienbestand einen Anteil von über der Hälfte.

Ohne die E-Medien ergibt sich eher eine klassische Verteilung des Bestands: Sachbücher haben daran 35 Prozent Anteil. Belletristik kommt auf 25 Prozent. Knapp dahinter folgen schon die Kinderbücher mit 23 Prozent.

Der ganze Rest kommt dann nur noch auf einstellige Werte: DVDs machen laut Statistik sechs Prozent des Bestands aus, CDs kommen auf fünf, Hörbücher auf drei Prozent. Kinderhörbücher, Spiele und elektronische Spiele stehen bei Werten um ein Prozent, die Zeitschriften liegen sogar unter dieser Marke.



Aktionen zur Akquise

Wie Weidisch dem Ausschuss erklärte, will die Bücherei dem Leserschwund mit gezielten Aktionen zur Akquise neuer Leser entgegenwirken. Zurzeit liefen deshalb zum Beispiel Gespräche mit Schulen. Zu den Ansätzen, sich über das reine Anbieten von Büchern hinaus um Leser zu bemühen, gehören auch die regelmäßig angebotenen Büchertische zu aktuellen Themen, Vorlesestunden, Beiträge zum Ferienprogramm oder Autorenlesungen. Solche Lesungen sind heuer mit den regionalen Autoren Matthias Soeder und Vincent Rahder geplant. far