Vom Schaf mit Heiligenschein zu Kunst und Düften

Ein Schaf mit Heiligenschein und Sternen in der Wolle, eines mit kleinen Teelichtern am Rücken und einer großen Kerze auf dem Kopf, ein Kirchenraum im Farbenlicht und im Abteigebäude zahllose Geschenkartikel. Das konnte man am Wochenende beim schon traditionellen Bildhäuser Weihnachtsmarkt erleben.



Stände im Außenbereich boten Kulinarisches, überall Düfte und Kerzen. Die lebenden Schafe waren ein Anziehungspunkt für die Kleinsten. Trotz Regenschauer hat der Bildhäuser Weihnachtsbasar nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Bis zu 7000 Besucher wurden im vergangenen Jahr gezählt, sagt Michael Nowotny, stellvertretender Leiter des Dominikus Ringeisenwerks in Maria Bildhausen. "Schau mal... das ist ja schön... nehmen wir das mit?" hörte man immer wieder unter den Besuchern.



Tausende Besucher

Im einmaligen Ambiente der historischen Klosteranlage gab es in diesem Jahr erstmals besondere Angebote. Hier fand man Kunstgegenstände ebenso wie Gemälde, sakrale Kunst, Kreuze, Statuen aber auch Bücher und vieles mehr. Auch in diesem Jahr war Sankt Nikolaus wieder vor seinem eigentlichen Erdenbesuch in Maria Bildhausen.



Am Sonntag zeigte der "Kleinwenkheimer Bauernhaufen" beim Lagerleben im Mühleneck althergebrachte Handwerkskunst. Ein Klosterflohmarkt bot im Erdgeschoss im Haus St. Maria für alle Schnäppchenjäger kleinere und größere Fundstücke. Der Erlös aus dem Verkauf kommt der Wiedereinrichtung des "Bäuleins" zugute. Die Kloster Akademie Maria Bildhausen stellte an beiden Tagen im Haus St. Maria ihre neuen Kursangebote für das kommende Jahr vor.



In der Kirche gab es die Ausstellung "Kommet ihr Hirten, ihr Männer und Frau'n!". Die Gruppen der Behinderteneinrichtung hatten verschiedene Schafe gebastelt und ihrer Fantasie freien Lauf gelassen. Da standen dann die gebastelten Schafe an den Bänken im Mittelpunkt des Betrachters, aber auch die Krippe im Chor der Kirche. Das alles wurde von den Bewohnern der Wohneinrichtung und von den Beschäftigten der Werkstätten und den Besuchern der Senioren- und Förderstätten präsentiert.



Außerdem gab es in der Kirche stündlich eine Einstimmung auf den bevorstehenden Advent. Zu Gast waren hier zum Beispiel Eva-Maria Klöhr, aber auch Peter Schott und Pater Gottfried Scheer mit Betreuten. Hinzu kamen die evangelische Pfarrerin Sigrid Ullmann, die Alphornbläser Schwarze Berge oder Erika Pascher sowie die Gruppe "Konrad". Schließlich konnte man dem Chor Taktwechsel aus Alsleben am Samstagabend zuhören und sich in adventliche Stimmung in dem besonderen Ambiente des Gotteshauses versetzen lassen.



Der Sonntag war wieder den zahlreichen Besuchern vorbehalten, die über die Klosteranlage bummelten und vor allem im großen Abteigebäude immer wieder fündig wurden. Da strahlten Kinderaugen, als sie den Tisch mit unzähligen Spielsachen aus Holz entdeckten, Sterne oder auch lustige Figuren aus Ton gefertigt. Geschenke und Angebote so weit das Auge reichte.



Viel zu tun hatten die Mitarbeiten an den verschieden Ständen, aber auch an der "Packstation" im großen Abteigebäude. Es gab wohl niemanden, der den Weihnachtsbasar in Maria Bildhausen verließ, ohne wenigstens eine Kleinigkeit gekauft zu haben.



Wie schon in den vergangenen Jahren war die Feuerwehr von Großwenkheim wieder im Einsatz und regelte den Verkehr. Gut angenommen wurden auch die Essensstationen mit "Bildhäuser Schmankerln".



Ganz besonders in den Abendstunden bekam der Bildhäuser Weihnachtsbasar dann ein besonderes Flair, als Hunderte von Lichtern an den Fenstern der Gebäude und am Wegesrand entzündet waren und die Klänge der Musikkapellen adventliche Stimmung aufkommen ließen.