Vom Leben mit über 50 Jahren

Die Stadt Bad Neustadt und die Städtische Kulturarbeit Bad Neustadt haben für das zweite Halbjahr 2017 ein Kleinkunstprogramm zusammengestellt. Mal laut, mal leise, mal lustig, mal nachdenklich geht es von September bis Dezember im Bildhäuser Hof in Bad Neustadt zu. Am 29. September hebt sich der Vorhang für das Herbst- und Winterprogramm.



Annette von Bamberg wird allen Zuschauern mit viel Humor klarmachen, dass es ein Leben über 50 gibt - jedenfalls für Frauen. Karten dieser und allen weiteren Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf bei der Lottoannahmestelle Arnold, Spörleinstraße 18, 97616 Bad Neustadt, Tel.: 09771/4053 sowie an der Abendkasse.