Vogelzählung im Landkreis Bad Kissingen: Die Kohlmeise hat gewonnen

Die Meisen haben ihre Vormachtstellung wieder. Bei der Stunde der Wintervögel überflügelten sie in den Gärten im Landkreis Bad Kissingen die Sperlinge deutlich. Nach den aktuellen Ergebnissen bei der Zählung der Wintervögel nehmen Kohlmeisen und Blaumeisen Platz eins und zwei ein. Im vergangenen Jahr waren Feldsperlinge und Amseln zahlenmäßig vorne gelegen.



Bis zum Montag, 29. Januar, hatten 243 Vogelfreunde in 176 Gärten des Bäderlandkreises insgesamt 7351 Vögel gezählt, die meisten davon Meisen: 1183 Kohlmeisen standen aktuell auf der Ergebnisliste. Die eng verwandten Blaumeisen folgten mit 959 gezählten Individuen gleich dahinter.

Dass die Statistik damit auch die Erwartungen der meisten Menschen einlöst, hat vermutlich ein Stück weit auch mit der Verteilung der Meisen in der Fläche zu tun. Beide Arten sind in mehr als 90 Prozent der Gärten, also fast an jedem Futterhäuschen, zu sehen. Im Empfinden der Beobachter kommen sie daher häufiger vor als die Sperlinge.



Weniger Feldsperlinge

Haussperlinge waren nach Angaben des Naturschutzbundes Deutschland NABU in 56 Prozent der Gärten des Landkreises vertreten, Feldsperlinge gar nur in 42 Prozent. Von der Zahl der gezählten Tiere her stellten die Haussperlinge mit 802 die dritthäufigste und die Feldsperlinge mit 531 die vierthäufigste Art.



Bei den 2017 in den Gärten des Landkreises noch führenden Feldsperlingen wurden heuer fast ein Drittel Individuen weniger gezählt. Kohlmeisen legten dagegen um 51 Prozent zu, Blaumeisen immerhin auch noch um 42 Prozent.



Weniger geworden sind in heimischen Gärten im Vergleich zum Vorjahr auch die Amseln. 541 dieser Tiere wurden 2018 bei der Stunde der Wintervögel vor Ort gezählt. Laut NABU sind das 35 Prozent weniger als noch im Vorjahr.



Zu den oft vorkommenden Vögeln in Kissinger Gärten zählt nach wie vor die Elster. 306 von ihnen weist die Statistik der Wintervogelzählung nach aktuellem Stand aus. Das ist Platz sechs. Elstern traten in zwei von drei Gärten in Erscheinung.



Mehr Krähen

Die Plätze sieben und acht nehmen zwei Finkenarten ein: Der Grünfink mit 299 und der Buchfink mit 271 Individuen. Beide wurden seltener gesichtet als noch im Vorjahr. Beim Buchfink war der Rückgang mit 58 Prozent auffallend groß.



Viel häufiger als im vergangenen Jahr trat in Kissinger Gärten dagegen heuer die Rabenkrähe in Erscheinung. Mit 258 gezählten Tieren kam diese Vogelart im Landkreis auf Rang neun.



Mehr Eichelhäher als anderswo

Häufiger als anderswo ist in Kissinger Gärten offenbar auch der Eichelhäher anzutreffen. Er belegte mit 243 gezählten Individuen Platz zehn. Zum Vergleich: In Bayern kam diese Vogelart nur auf Rang 13, deutschlandweit liegt der Eichelhäher gar nur auf Rang 14.



Eine Abweichung vom bundesweiten Ergebnis ergab sich bei der Zählung im Kreis Bad Kissingen auch an der Spitze des Feldes. Deutschlandweit kam der Haussperling nämlich auf Platz eins der gezählten Individuen. Kohlmeise und Blaumeise folgten dahinter vor Feldsperling und Amsel. Die ersten fünf Vogelarten sind also gleich, nur die Reihenfolge variiert.



Zu den 20 häufigsten Wintervögeln im Landkreis zählten bei der aktuellen Aktion außerdem (in dieser Reihenfolge): Stieglitz, Saatkrähe, Star, Kleiber, Gimpel, Buntspecht, Rotkehlchen, Erlenzeisig, Goldammer und Kernbeißer.



Insgesamt zeigten sich die Organisatoren des NABU mit der Stunde der Wintervögel 2018 sehr zufrieden. "Mehr Meldungen, mehr Teilnehmer, mehr Vögel" bilanziert die Organisation für das gesamte Bundesgebiet. Deutschlandweit hätten an die 126 000 Vogelfreunde 3,4 Millionen Vögel gezählt. Die achte Stunde der Wintervögel breche damit "alle Rekorde".