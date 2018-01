Viele zappen doch mal rein

Der Auftritt von Matthias Mangiapane im RTL-Dschungelcamp treibt in Hammelburg den einen oder anderen Zuschauer mehr als sonst vor das Trash-TV. "Vor allem Kinder und Jugendliche sind dabei", findet eine Mutter aus der entfernteren Nachbarschaft im kleinen Stadtteil Diebach. Doch auch ältere Einheimische sind schaulustig, wie sich der Saaletaler bei den Ekelprüfungen anstellt. Es gibt auch Anfeuerungen der Fangemeinde in den sozialen Netzwerken. Andere regen sich auf. Man müsse sich fremdschämen, findet eine Kommentatorin aus Hammelburg. Im Stadtbild ist von dem Trubel nichts zu spüren. "Es ist nicht so, dass hier Fan-Schals getragen werden", sagt Ortssprecherin Elisabeth Assmann. Sie habe bisher kaum etwas mitbekommen. Bürgermeister Armin Warmuth hat schon mal in die Sendung gezappt, wie er auf Anfrage dieser Zeitung einräumt. Es sei aber nicht sein Fernsehformat. "Ich gönne ihm den Erfolg", sagt Warmuth. Der Name Hammelburgs rücke so eventuell schon mal in den Blick. dübi