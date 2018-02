Viel Ahnung von Tuten und Blasen

43 junge Leute machten mit





Blasmusik in den Genen vererbt





Weit gereiste Musikanten



17 Buben formierten sich 1968 zur Jugendblaskapelle Theinfeld. Heute spielen 28 "gestandene" Männer und Frauen in der Trachtenkapelle mit. Dass die Theinfelder sich zum wiederholten Mal beim Nordbayerischen Musikbund (NBMB) für ein solches Großereignis beworben haben, zeigt, wie selbstbewusst sie sind. Denn ihnen ist offensichtlich völlig klar: Wenn's drauf ankommt, packen alle mit an. Heuer gibt's gleich doppelt Grund zum Feiern, denn die Trachtenkapelle wird 50.Schon 1932 ist belegt, dass gesellige Leute zusammen im Dorf Musik machten. Bei Kirchenfesten und zur Kirchweih wurde stets fleißig aufgespielt. Doch eine richtige Kapelle kam erst 1968 zusammen. Zuvor war der Wahl-Theinfelder Wolfgang Emmer schon eine Zeitlang auf der Suche nach ein paar guten Kirchenmusikern gewesen. Später ergriff Bürgermeister Emil Schmitt die Initiative und lud ein paar Buben mitsamt ihren Eltern in die Gastwirtschaft ein. Emmer und Ludwig Schmitt sollten unbedingt dabei sein. Die gesellige Runde zeitigte durchschlagenden Erfolg: Im Januar 1968 meldeten sich 17 Freiwillige für die Blaskapelle an.Die Jungs probten derart fleißig, dass sie bereits zu Ostern ihr erstes Konzert gaben. Dann wollten immer mehr mitmachen, ein paar Jahre später spielten schon 25 jugendliche Musikanten mit. Später gab es zeitweise sogar mal zwei Kapellen in dem kleinen Ort - und da waren auch Mädchen dabei. In der Höchstphase der Theinfelder Kapelle machten 43 junge Leute Musik, wobei freilich auch ein paar Musikanten aus Seubrigshausen, Rothhausen und Thundorf mit von der Partie waren.Die Ausbildung des Nachwuchses hat in Theinfeld eine lange Tradition. Schon früh nahmen die jungen Leute unter den Dirigenten Wolfgang Emmer und später Lothar Kirchner an allerhand Wertungsspielen teil und heimsten Preise ein. Belegt ist auch, dass die Theinfelder öfter auf unterfränkischen, internationalen und sogar europäischen Festivals unterwegs waren und mit ihrem ausgefeilten Spiel erste und zweite Ränge mit Belobigung erreichten. Und sie stemmten in den fünf Jahrzehnten 13 große Musikereignisse."Die Blasmusik wird in Theinfeld in den Genen vererbt", war der verstorbene NBMB-Bezirksvorsitzende Werner Höhn stets überzeugt. So weit hergeholt ist das nicht, denn schließlich spielten viele der Musikanten jahrzehntelang in der Trachtenkapelle mit. Auch heute gibt es noch drei aus der "alten Garde": Erich Thain, Oskar Bretscher und Vorsitzender Thomas Schmitt sind noch begeistert dabei. Derzeit hat die Kapelle 28 aktive Mitglieder zwischen 18 und 67 Jahren. Nachwuchs ist nicht mehr so leicht wie früher zu rekrutieren, bedauert Vorsitzender Schmitt im Gespräch mit der Redaktion. Zum einen, weil zwischendurch mal fünf Jahre lang keine Geburten im Dorf verzeichnet wurden.Zum anderen aber auch, weil die Jugend heutzutage "anderes im Kopf" hat als jede Woche zur Musikprobe zu gehen und an den Wochenenden bei Festen aufzuspielen. Das fängt schon damit an, dass etliche Jugendliche gern Fußball spielen und dann sonntags meist Spiele haben. Andere arbeiten auswärts oder studieren und können die Probentermine nicht einhalten, zählt der Vorsitzende Gründe auf. Und es gibt Schichtarbeiter, die sonntags nicht gern bei Festen vertreten sind, wenn sie am Montag in aller Herrgottsfrüh zur Arbeit müssen. Schmitt sieht das gelassen: "Es hat eben jede Zeit ihre Eigenheiten."Und dennoch gibt's bei den Theinfelder Musikanten auch die ganz Treuen, die "zurückkommen", wie zum Beispiel Theresa Klopf, die vor ein paar Jahren mal pausieren wollte und unlängst wieder zurückkam, "weil ihr etwas fehlte", erzählt Schmitt. Oder Leute wie Paul Geier, der zwischendurch mal 30 Jahre lang pausiert hatte und dann, als er 60 wurde, wieder bei der Trachtenkapelle mitmachte.Wenn man so lange gemeinsam Musik macht, kommt man natürlich in der Welt herum. So waren die Theinfelder unter anderem in Münster, im Bayerischen Wald oder in Speckhorn bei Recklinghausen gefragte Gäste. Sie traten aber auch schon im österreichischen Burgenland und in Schweden auf.1980 wirkten die Musiker sogar bei Aufnahmen zur Fernsehserie "Bretter, die die Welt bedeuten" mit. Allerdings wurde die nur in Norddeutschland und Österreich gesendet. Schmitt erinnert sich noch: "Es war Winter, und wir saßen hemdsärmelig und völlig durchgefroren auf dem Podium am Bad Kissinger Rathaus herum und mussten gefühlte 1000 Mal dasselbe Lied spielen." 2008 erreichten die Theinfelder nochmals im Bayerischen Rundfunk in der Sendung "BR1 unterwegs" überregionale Berühmtheit.Solche Erlebnisse schweißen zusammen und sind wohl auch der "Kitt", der die Kapelle über die Jahrzehnte zusammenhält. Sicher tragen auch gute Dirigenten, wie Wolfgang Emmer, Lothar Kirchner und aktuell Pius Ziegler, zum Fortbestehen eines Klangkörpers bei. Aber vermutlich ist auch einfach wichtig, dass die Dorfbewohner ihrer Kapelle Rückhalt geben. Bis heute sind gut 150 Ortsbewohner dem Verein der Kapelle beigetreten. Das zeigt: Nicht nur die Musikanten selbst, sondern auch die Dorfbewohner sind stolz auf ihre renommierte Kapelle. Infos: www.trachtenkapelle-theinfeld.de