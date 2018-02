Verschiebung hat auch Vorteile

Was lange währt, wird endlich gut. Im Zusammenhang mit den Plänen zur Kanalsanierung im Zentrum Bad Kissingens und der anschließenden Neugestaltung der Fußgängerzone bekommt diese Redensart eine völlig eigene Bedeutung. Weil sich die Planungen für das Projekt schon Jahre hinziehen und das Rathaus inzwischen gar keine Aussagen für den wahrscheinlichen Start mehr treffen will, ist das Projekt von der Debatte über die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge eingeholt worden.



Aufhübschbedarf

Die Verzögerung beim Projekt Neue Altstadt gefällt nicht jedem. Vor allem jene Kissinger, die finden, die gute Stube der Stadt müsste dringend einmal zeitgemäß aufgehübscht werden, sind ungeduldig wegen der bereits Jahre währenden Planungen. Den betroffenen Eigentümern aber konnte, zumindest finanziell, gar nichts Besseres passieren. Sie dürfen sich Hoffnungen machen, durch die Verzögerung viel Geld zu sparen.

Insgesamt, Kanalsanierung und Erneuerung der Fußgängerzone zusammengerechnet, setzt die Stadt 25 Millionen Euro Kosten für die Neue Altstadt an. Gut zwölf Millionen davon entfallen auf die Abwasserleitungen. Von den gut 13 Millionen Euro für die Neugestaltung der Fußgängerzone sollten nach alter Rechnung 6,5 Millionen Euro die anliegenden Eigentümer tragen. So viel hätten bisher die Straßenausbaubeiträge abgedeckt. Die soll es aber künftig nicht mehr geben.

Die Freien Wähler sammeln Unterschriften für ein Volksbegehren gegen die ungeliebten Beiträge. Und die CSU kündigte vor wenigen Wochen an, der Landtag werde die Beiträge noch in dieser Legislaturperiode in Bayern abschaffen. Also noch vor der Wahl im Herbst.

Um wieviel Geld es für Eigentümer in Bad Kissingen gehen kann, wird durch Zahlen deutlich. Betroffen sind von den Plänen nach Angaben von Thomas Hack, dem Pressesprecher der Stadt, 157 Grundstücke. Pro Grundstück errechnet sich daraus ein durchschnittlicher Anteil von etwas mehr als 40 000 Euro. Ein stattlicher Betrag. Noch dazu, wenn man bedenkt, dass Hausbesitzer vielfach Hausanschlüsse anpassen müssen.

Straßenausbaubeiträge sparen kann übrigens auch die Stadt. Sie ist nach Hacks Angaben mit neun Grundstücken betroffen. Bewerten wollte Hack aus Sicht der Stadt Bad Kissingen die Pläne zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge nicht. Der Stadtrat werde aber bestimmt noch darüber debattieren, wie sich die Stadt in der Frage verhalten soll.



Substanzieller Anteil

Einerseits kann die Große Kreisstadt kaum noch Beitragsbescheide an Bürger verschicken. Andererseits hat sie ein großes Interesse an der Frage, wodurch der Ausfall an Einnahmen für die Finanzierung des Straßenausbaus kompensiert werden kann. Die besagten 6,5 Millionen Euro sind ein substanzieller Anteil der Finanzierung für die Neue Altstadt. Da braucht es eine tragfähige Lösung.

Der Bayerische Gemeindetag hat deshalb bereits eine "vollständige Kompensation der wegfallenden Straßenausbaubeiträge" gefordert. "Wer A wie Abschaffen sagt", erklärte Gemeindetagspräsident Uwe Brandl, "muss auch B wie Bezahlen sagen". Der Städtetag steht der Abschaffung weniger offen gegenüber. Laut CSU-Parteizeitung Bayernkurier bezeichnet dieser Verband die Beiträge der Bürger als unverzichtbare Finanzierungsmittel.

Und die CSU-Landtagsfraktion folgt nach Angaben des Bayernkurier der Maßgabe, "dass keine neuen Steuern zur Finanzierung der Straßen geschaffen werden, dass die Städte und Gemeinden politisch und wirtschaftlich nicht im Stich gelassen und die Eigentümer entlastet werden". Siegfried Farkas