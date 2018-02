Ufo-Sichtungen überm Bad Kissinger Landkreis

"Als Gesamtprojekt unabhängig"





Die Chance, ein Ufo zu sehen, ist sehr gering. Viele halten das sogar für völlig abwegig. Trotzdem werden immer wieder Sichtungen gemeldet. Auch über dem Kreis Kissingen.Die meisten Menschen können einschätzen, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, ein Ufo zu sehen. Viele halten die Vorstellung, Außerirdische kämen in fliegenden Untertassen auf die Erde zu Besuch ohnehin für abstrus und glauben überhaupt nicht daran. Trotzdem werden Jahr für Jahr Ufo-Sichtungen gemeldet. Auch über dem Landkreis Bad Kissingen.Die Gesellschaft zur Erforschung des Ufo-Phänomens (GEP) trägt auf ihrer Ufo-Datenbank Meldungen über Sichtungen zusammen. Die Datenbank vereint nach Angaben der GEP Sichtungsmeldungen verschiedener Ufo-Gruppen. Die Datenbank, so erklärt die GEP, sei "als Gesamtprojekt unabhängig". Sie stehe dem Ufo-Phänomen "neutral" gegenüber.Ein Blick in die Datenbank zeigt, was darunter zu verstehen ist. Beobachtungen werden dort einerseits möglichst auf rationale, natürliche Erklärungen hin untersucht. Das Ufo-Phänomen wird aber auf www.ufo-datenbank.de nicht grundsätzlich negiert.Für Besucher der Homepage, die nicht Mitglied der GEP sind, bietet die Ufo-Datenbank unter anderem Grundinformationen zu Datum, Ort, Uhrzeit und Charakter der Beobachtung. Auch eine kleine Fallbeschreibung und die Erklärung der wahrscheinlichen Hintergründe des gemeldeten Eindrucks gehört in der Regel dazu.Bei den Einträgen aus dem Landkreis Bad Kissingen, die auf diese Weise in der Datenbank beschrieben werden, gibt die GEP jeweils rationale Hintergründe für die Beobachtungen an. Anhänger der Theorie von Besuchen Außerirdischer auf der Erde können also zum Beweis ihrer Position nicht auf den Kreis Kissingen hoffen.Insgesamt stammen die vier Sichtungen im Bäderkreis, die entsprechend beschrieben sind, aus einem Zeitraum von 16 Jahren. Die älteste dort erfasste ist 25 Jahre alt."Die Zeugen befanden sich gerade auf der Urlaubsfahrt, als sie am Himmel ein rundes Objekt mit drei Strahlenkränzen sahen", heißt es in der kurzen Fallbeschreibung dieser Sichtung vom 10. Februar 1993, 19.30 Uhr, die in Münnerstadt verortet wird.Um eine fliegende Untertasse mit Außerirdischen handelte es sich bei dem Objekt laut Ufo-Datenbank nicht. Stattdessen verweist die GEP auf einen Satelliten.Ebenfalls als Satellit identifiziert wird ein am 9. August 1998 um 23.30 Uhr in Hammelburg beobachtetes Phänomen. Laut Datei beobachtete ein Ehepaar damals "ein punktförmiges Objekt, das in leichten Zick-Zack-Bewegungen von West nach Ost über den Himmel flog". Nach einer Minute sei es verschwunden.Zehn Jahre später, am 31. Dezember 2008, wurden ebenfalls um 23.30 Uhr in Bad Brückenau zwei runde Objekte gemeldet, "die abwechselnd gleichmäßig vertikal angeordnete violette bis pinke Streifen in zwei Helligkeiten aufwiesen und sich rotierend am Himmel bewegten". Hier führt die GEP Modell-Heißluftballons als Erklärung der Beobachtung an. Ebenfalls Modell-Heißluftballons sollen bei einem Phänomen im Spiel gewesen sein, das am 2. Mai 2009 um 22 Uhr wieder in Münnerstadt gesichtet wurde.Keine näheren Angaben finden sich in der Datenbank zu einigen weiteren Sichtungsmeldungen von 2016 (Wildflecken), 2012 (Riedenberg und Hammelburg), 2007 (Bad Brückenau) und 1996 (Hammelburg). Hier fehlt es offenbar einfach an den erforderlichen Daten.