Toelke: "Alte Krusten aufbrechen"

"Hier ist es malerisch schön", sagt Burghard Toelke begeistert. Der neue Leiter des Kurorchesters meint damit nicht nur seine künftige Arbeitsumgebung in Luitpoldbad und Wandelhalle, sondern auch die Stadt, deren Bürger er seit kurzem ist. Vergangene Woche unterrichtete der Violinist, der die letzten 14 Jahre in Wien lebte, noch Schüler in Venedig und war vom "morbiden Charme" der alten Lagunenstadt gefangen. Bad Kissingen erscheint ihm nun dagegen hell und freundlich, mutet ihn ob des architektonisch ausgereiften Ambientes gar etwas "surreal" an, wie er es nennt.

Wie die meisten Musiker, ist auch Toelke irgendwie Weltenbürger. Aufgewachsen ist der Sohn eines Deutschen und einer Sri Lankerin in dem kleinen Ort Dölme bei Hannover. Nach dem Schulabschluss auf dem Internat in Weimar begann er in Detmold sein Musikstudium. In Weimar zog ihn vor allem sein Lehrer Norbert Brainin in den Bann, jener Geiger, der nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem seinerzeit bekannten Amadeus-Quartett von sich reden machte. In Detmold traf er auf Thomas Christian, den Gründer des Wiener Streichquintetts, der ihm die Stadt Wien schmackhaft machte.

Eine schöne Zeit war das in Österreich, resümiert Toelke. Wenngleich die 14 Jahre auch von musikalischer Arbeit geprägt waren, denn an der Kunst- und Privatuniversität Wien absolvierte er den Master of Art und den Master of Art Education. Später war Toelke Konzertmeister des Ensemble Wienklang und gab Unterricht am Oberösterreichischen Landesmusikschulwerk. Daneben trat er oft in namhaften Orchestern auf, wie zum Beispiel bei den Hamburger Symphonikern, im English Chamber Orchestra und bei den Göttinger Symphonikern. Seine Solistentätigkeit führte ihn oft ins Ausland, unter anderem nach Japan und in den Iran. Und jetzt ging's also zurück in die deutsche Kleinstadt? "Ich komme ja aus dem Dorf", sagt Toelke und lacht wieder sein gewinnendes Lachen. Bad Kissingen sei für ihn besser als jede Großstadt, denn hier parke er vor dem Haus, in dem er wohnt, und entdecke allmählich auch andere Annehmlichkeiten, die es in Wien nicht gab. "Aber vor allem beruflich ist es eine andere Welt", sagt der 35-Jährige mit Blick auf das ihm anvertraute Kurorchester. "Ich bin selbstständig tätig, darf kreativ sein und kann hier wieder viel Geige spielen", nennt Toelke ein paar der Vorzüge, die die Stelle in Bad Kissingen für ihn hat.

Wenn man zeitweise in einem Symphonieorchester mitspielt, ist man Gast, muss sich anpassen und das spielen, was vorgegeben wird, schildert Toelke die Arbeit eines Solisten. Im Gegensatz dazu könne man als Leiter eines Kurorchesters öfter frei spielen, über Konzertliteratur entscheiden und vielleicht auch neue Projekte auf die Beine stellen. Was er selbst seinerzeit als Erfahrung verinnerlichte, will er übrigens auch in der Zusammenarbeit mit seinen neuen Kollegen im Hinterkopf behalten: "Jeder im Orchester ist selbst auch Solist. Ich möchte jeden in seinen Fähigkeiten ermuntern."

"Ich freue mich jetzt zu spielen und die Kollegen beim Spielen kennenzulernen", sagt Toelke und hat dabei wieder sein gewinnendes Lachen. Natürlich hat er schon Ideen, die für sein neues Ensemble tragen würden: Vielleicht kann man die Konzertliteratur den Räumlichkeiten anpassen und zum Beispiel eine Mini-Oper im Schmuckhof aufführen. Einmal jährlich, im Sommer, soll es ein Crossover-Konzert geben, bei dem sich der gewohnte Stil des Orchesters mit Musik aus anderen Genres, zum Beispiel mit Jazzklängen oder auch Schlagern, mischt.



Viele Ideen

"Die Frage ist natürlich immer, ob das den Gästen gefällt?", sagt Toelke. Er ist jedenfalls der Ansicht, dass man mal musikalische "Krusten aufbrechen" sollte und die Menschen mit Neuem zum Zuhören verlocken sollte, egal ob es sich dabei um Rock oder Pop, um Barock zu Weihnachten oder vielleicht sogar orientalische Klänge handelt. Die Herausforderung ist für ihn dabei, zwar etwas Neues zu integrieren, aber dennoch stets Qualität zu liefern. Seines Wissens nach gibt es sonst nirgendwo mehr solch ein monatlich bezahltes Salon-Orchester wie in Bad Kissingen. Dies dürfe aber nicht als Alleinstellungsmerkmal gelten. "Wir müssen diese Einzigartigkeit durch unsere Qualität untermauern."

Toelke sprudelt vor Ideen: Das Kurorchester könnte Kooperationen mit dem Jugendmusikkorps und den Musikschulen eingehen. Wichtig wäre auch der gelegentliche Input von Gastdirigenten. Und man sollte sich vielleicht auch mal mit einer Hochschule für Musik austauschen. Die Konzertliteratur muss sich seiner Ansicht nach nicht auf Altbewährtes beschränken. "Wir haben ein Archiv voller Schätze", sagt Toelke und weist darauf hin, dass es auch noch etliche alte Autoren zu entdecken gibt, die Tragfähiges zu bieten haben. Isolde Krapf