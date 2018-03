Sylvie Thormann folgt auf Frank Oette

Im Sommer folgt die 39-jährige Sylvie Thormann auf den 46-jährigen Frank Oette.Wenn Bad Kissingen auf die Suche nach der Führungskraft für die Staatsbad GmbH geht, ist Nordrhein-Westfalen offenbar ein gutes Pflaster. Der amtierende Kurdirektor Frank Oette war vor seiner Kissinger Zeit Kurdirektor von Bad Oeynhausen. Seine designierte Nachfolgerin Sylvie Thormann kommt aus dem rund 80 Kilometer entfernten Bad Driburg, einem Moor- und Mineralheilbad im südlichen Teutoburger Wald.



Berufliche Wege kreuzten sich

Als Oette selbst noch in Ostwestfalen tätig war, haben sich seine beruflichen Wege mit denen seiner künftigen Nachfolgerin bereits gekreuzt, berichtete der Kurdirektor am Donnerstag. Mit der Auswahl von Sylvie Thormann hatte er aber nichts zu tun. Dafür war, wie berichtet, ein sogenannter Headhunter zuständig.

Über dessen Vorschlag entschieden hat am Mittwochabend in nichtöffentlicher Sitzung der Kissinger Stadtrat. Wie das Rathaus berichtet, stimmten die Räte ihrer Einstellung als Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Staatsbad GmbH zu. Die 39-Jährige übernimmt demnach im Sommer die Aufgaben des aus privaten Gründen aus dem Amt scheidenden Oette. Der Freistaat unterstütze die Entscheidung "einvernehmlich", schreibt das Rathaus weiter. Bekanntlich tragen Stadt und Freistaat die Staatsbad GmbH gemeinsam als Gesellschafter. Die Mehrheit der Anteil lag bis zum Jahreswechsel beim Freistaat. Inzwischen liegt die Mehrheit mit 53 Prozent bei der Stadt.

Das Rathaus bezeichnet Sylvie Thormann als "ausgewiesene Expertin für den Heilbäderbereich". Und in der Tat bringt Kissingens künftige Kurdirektorin viel fachliche Vorerfahrung mit. Sie leitet seit zwölf Jahren die Bad Driburger Touristik GmbH und stammt sogar aus der knapp 20 000 Einwohner zählenden Stadt im Kreis Höxter. Wie die 39-Jährige bei einer kurzen Vorstellung am Donnerstag berichtete, erwarb sie die Grundlagen für ihren Beruf bereits durch ein Studium, das Geografie mit den Themenkreisen Tourismus, Management und Sprachen verband.



Bad Kissingens guter Ruf

Bad Kissingen ist ihr in diesem Zusammenhang schon lange ein Begriff. Der "bekannteste Kurort Deutschlands" genieße in der Branche "einen sehr guten Ruf". Kurz und knapp zusammengefasst sei das größte unter den bayerischen Staatsbädern eines der Top-Heilbäder, in dem Kultur einerseits und Gesundheit sowie Wellness andererseits großgeschrieben würden. "Als jetzt der Anruf kam", habe sie sich deshalb auch gesagt, das schaue sie sich doch 'mal an. Die Marke, die Bad Kissingen für sich entwickelt habe, das Thema Entdecke die Zeit, all das sei schon sehr aktuell und zeitgemäß, sagt die künftige Kurdirektorin.Auf Schwerpunkte ihrer künftigen Arbeit wollte sich die künftige Geschäftsführerin der Staatsbad GmbH bei der Vorstellung am Donnerstag noch nicht festlegen. Sie müsse sich erst ein eigenes Bild vom Standort und vom Team der Staatsbad GmbH machen. Erst dann könne sie sagen, wo sie eigene Schwerpunkte setzen möchte. Entwicklungsfähig sei vielleicht nach ihren ersten Eindrücken die Vernetzung des umfänglichen Angebots an ortsgebundenen Heilmitteln. An ihrer bisherigen Wirkungsstätte beschränkt sich Sylvie Thormann nicht nur auf die Arbeit in der Bad Driburger Touristik GmbH. Als Vorstandsmitglied habe sie unter anderem zusätzlich Verantwortung im NRW-Heilbäderverband übernommen. Wenn sich die Möglichkeit dazu ergibt, will sie sich in Bayern ebenfalls in die Verbandsarbeit einbringen. Siegfried Farkas



Die künftige Kurdirektorin von Bad Kissingen kommt aus dem nordrhein-westfälischen Bad Driburg, wo sie nicht nur seit zwölf Jahren Geschäftsführerin der örtlichen Touristik GmbH, sondern auch geboren ist. Nach Angaben der Stadt Bad Kissingen ist die 39-Jährige verheiratet und hat eine Tochter. Sie sei in einem mehrstufigen Verfahren für die Nachfolge von Kurdirektor Frank Oette in Bad Kissingen ausgesucht worden. Ihre Familie wolle ihren Wohnsitz "zeitnah" in die Stadt verlegen.

Der exakte Termin der Amtsübergabe stehe noch nicht fest, erklärte das Rathaus nach dem Votum des Stadtrats für die künftige Kurdirektorin. Der Wechsel werde aber sicher während des Kissinger Sommers erfolgen.

Mit der neuen Aufgabe in Deutschlands bekanntesten Kurort bekommt es Sylvie Thormann auch mit größeren Zahlen Basiszahlen fürs Geschäft zu tun. Bad Kissingen verzeichnet rund 1,6 Millionen Übernachtungen im Jahr. In Bad Driburg waren es zuletzt an die 700 000. far