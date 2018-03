Bad Kissingen: Stimmung nach Verkauf der Eishalle gespalten

Bereits Anfang der Woche hatte sich der Verkauf der Eishalle angedeutet. Nachdem der Stadtrat am Mittwochabend seine nichtöffentliche Beratung beendet hatte, kam die offizielle Bestätigung. "Der Stadt Bad Kissingen ist es gelungen, die Zukunft der Eissporthalle zu sichern und damit auch die Ausübung des Eissports in Bad Kissingen für die nächsten Jahre zu gewährleisten", hieß es da aus dem Rathaus. Mit dem Verkauf sei ein wesentlicher Schritt zur Haushaltskonsolidierung verwirklicht. Die Stadt werde um einen sechsstelligen Defizitbetrag pro Jahr entlastet.



Käufer ist die neu gegründete Eissport Bad Kissingen GmbH i.G. Die Investoren dahinter sind die ukrainischstämmigen Dmitro Kryvorutskyy, der ein Transportunternehmen in Nürnberg führt, und Alexander Kondrachov. Sie übernehmen den Betrieb zu Beginn der nächsten Eislaufsaison. Kryvorutskyy und Kondrachov haben beide eine Eishockeyvergangenheit. Ihr Konzept sieht eine ganzjährige Nutzung der Halle vor. Insbesondere sind Trainingslager und Schulungsangebote für internationale Eishockeyclubs sowie kommerzielle Veranstaltungen geplant.



20 Jahre öffentliche Eisnutzung

Oberbürgermeister Kay Blankenburg (SPD) freute sich über den Abschluss des Vertrages. "Damit ist es gelungen, Bad Kissingen als Standort für den Eissport zu erhalten. Es war dem Stadtrat wichtig, dass die Zukunft des Eislaufens für die Öffentlichkeit und des Eissportes in Bad Kissingen gesichert werden konnte", sagte er. Das wäre für die Stadt als Eigentümer und Betreiber mit dem hohen Defizit nicht möglich gewesen. "Mit dem neuen Betreiber wurde jemand gefunden, der die feste Absicht hat, die Eissporthalle in Bad Kissingen weiterhin auf hohem Niveau am Markt anzubieten und durch vielfache zusätzliche Angebote in eine gute Zukunft zu führen."

Die Käufer haben laut Stadt zugesichert, die Halle für die nächsten 20 Jahre mit öffentlichen Laufzeiten und Vereinsnutzung zu betreiben. Ebenfalls Teil des Kaufvertrages ist neben der Eishalle auch die Sportgaststätte sowie ein Nebengebäude am Sportplatz. "Die Regelungen sind mit den betroffenen Vereinen als Nutzer abgestimmt", schreibt die Stadt. Vor der Vertragsunterzeichnung seien Anforderungen und Gegebenheiten mit ihnen besprochen worden. Die Anliegen des Skiclubs und der Kissinger Wölfe als Hauptnutzer seien berücksichtigt. "Damit erhalten die Vereine eine solide Basis für die weiteren Planungen der nächsten Jahre."



Bei den Vereinen ist die Gefühlslage gespalten. Bei den Kissinger Wölfen überwiegt die Zuversicht und die Erleichterung. "Wichtig ist, dass jetzt die Kuh vom Eis ist", sagt der Vorsitzende des Eishockeyclubs, Michael Rosin. Er könne jetzt die Planung für die kommende Saison vorantreiben und Verträge mit Sponsoren abschließen sowie Spieler verpflichten. Er sei froh, dass die Eishalle der Öffentlichkeit und den Vereinen erhalten bleibt. "Ich hoffe, dass es da unten die nächsten Jahre gut funktioniert. Wir werden von Vereinsseite alles dafür tun", meint er. Die Konditionen für die Hallennutzung stehen zwar noch nicht fest, Rosin äußert sich aber zuversichtlich, dass die Vereine damit leben können.



Ängste der Vereine

Dem Skiclub bereitet genau das Sorgen. "Wir haben die Zusicherung, dass wir die Eishalle nutzen können", sagt der Vorsitzende Richard Fix. Die Vorstellungen des Betreibers über die stündliche Hallenmiete seien jedoch im Vergleich zu den bisherigen Konditionen sehr hoch. "Wir wissen nicht, ob wir das finanziell stemmen können." Das Problem werde auf einer erweiterten Vorstandssitzung am Montag besprochen.



"Den Verkauf der Eishalle sehen wir positiv", sagt Wolfgang Werner, Vorsitzender des FC 06 Bad Kissingen. Er bestätigt, dass der Verein die Sportgaststätte für weitere fünf Jahre gepachtet hat. Dass die Gaststätte ebenfalls verkauft wurde, sei für den FC zwar nicht erfreulich, allerdings zeigt Werner Verständnis dafür, dass die Investoren sie zum Betrieb der Halle benötigen. Schmerzlich sei dagegen der Verkauf des Biergartenbereichs, der für Vereinsfeiern genutzt wurde sowie der Verkauf des Nebengebäudes. Dabei handelt es sich um das - mehr als 100 Jahre - alte Vereinsheim, das als Lager, als Mannschaftsraum und als Geschäftsstelle genutzt wurde. "Da sind wir schwer getroffen", berichtet Werner. Zwar sei im Sportpark von der Stadt eine Alternative für das alte Sportheim in Aussicht gestellt, dennoch befinde sich der Verein gerade in einer Schockstarre.



Nicht Teil des Kaufvertrages ist die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Eishalle. "Die befindet sich nach wie vor im Eigentum der Stadtwerke", berichtet Geschäftsführer Manfred Zimmer. Der dort erzeugte Strom werde wie bisher in das Stromnetz eingespeist.