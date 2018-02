Stadt wird Teil des Grüngitters

Die Stadt Bad Kissingen ist bereit, als Teil des Projekts Grüngitter etwas für die Lebensräume von Insekten zu tun. Ihr Engagement hat aber auch Grenzen. Finanzielle Grenzen.

Roland Lenhart tat sich zeitweise nicht leicht, als er dem Bauausschuss des Kissinger Stadtrats am Mittwoch eine städtische Beteiligung an dem Naturschutzgroßprojekt Grüngitter schmackhaft machen wollte. Sobald klar wurde, dass die vom Leiter des Sachgebiets Umweltschutz vorgetragenen Kosten der Beteiligung an dem Projekt für die Große Kreisstadt höher sein würden als die 1000 bis 2000 Euro, die für Durchschnittskommunen angesetzt sind, und dass diese Beträge vor allem jährlich und nicht für einen Zeitraum von fünf Jahren anzusetzen sind, geriet Lenharts Mission kurzzeitig ins Stocken. Ohne klare Vorstellungen über den Kostenrahmen für die Stadt, wollten Oberbürgermeister Kay Blankenburg und einige Stadträte nicht zustimmen.

Dennoch möglich wurde der Einstieg durch den Gedanken, den finanziellen Beitrag der Stadt zu deckeln. Vielleicht hat auch der Hinweis geholfen, der Landkreis selbst steuere 25 000 Euro im Jahr bei. Am Ende gab es jedenfalls keinen Widerspruch gegen Blankenburgs Vorschlag, den städtischen Beitrag auf 3000 Euro im Jahr und die zeitliche Beteiligung am Projekt zunächst auf fünf Jahre zu begrenzen. Damit, erklärte Lenhart, komme er zurecht.



Blühstreifen und Biotope

Ziel des Projekts ist nach der Beschreibung in der Sitzung, Lebensräume von Insekten aller Arten "zu verbessern, wiederherzustellen oder neu zu schaffen". Möglich sei das durch Anlage von Blühstreifen, Feucht- oder Trockenbiotopen. Weitere Ansätze seien extensive Nutzung, also solche mit geringem Einsatz, von Äckern und Wiesen und schonende Pflege von Wegrändern und Gräben. Das tue nicht nur Bienen, Schmetterlingen und Käfern gut. Bunte Wiesen erhöhten auch den Erholungswert der Landschaft.



Namhafte Zuschüsse möglich

Für das Projekt gibt es namhafte Zuschüsse vom Bayerischen Naturschutzfonds. Nach Lenharts Einschätzung verspricht die Extensivierung bei der Grünpflege zusätzlich Kosteneinsparungen. In welcher Größenordnung, das würde er am liebsten gleich mit untersuchen lassen.

Die Initiative zu dem Projekt ging im Landkreis von den zwölf Mitgliedsgemeinden der kommunalen Allianzen Fränkisches Saaletal und Kissinger Bogen sowie vom Landkreis aus. Im südlichen Landkreis war die Große Kreisstadt nach Lenharts Worten bis zum Mittwoch die letzte Kommune, die sich noch nicht zur Beteiligung am Projekt Grüngitter bereit erklärt hatte. Positive Signale gebe es auch von den Jägern, von Imkern und vom Naturschutz. Der nördliche Landkreis mache aber wohl nicht mit. far