St. Georg steht auf der Kippe

Der Kindergarten Diebach steht so gut da, wie selten zuvor. Er ist ausgebucht und baulich auf dem aktuellsten Stand. Davon kündete die Jahresversammlung vor drei Wochen. Nur der Zaun harrt noch der Ausbesserung. Ausgerechnet jetzt gibt es ein ernstes Problem. Der Trägerverein findet keinen Vorstand. Der maßgebliche Teil des bisherigen Vorstandes möchte nicht mehr weitermachen.

Der erste Anlauf zur Besetzung der Posten vor drei Wochen scheiterte. Jetzt steht der Verein vor der Schicksalsfrage. Ein dritter Anlauf wäre noch möglich. Aber bereits an diesem Donnerstag könnte die Hängepartie durch die Übernahme von Verantwortung beendet werden. Gesucht werden unter anderem Vorsitzender, Stellvertreter und Kassier.

Ortsbeauftragte Elisabeth Assmann rührt die Werbetrommel. "Es wäre schade, den Verein in seinem 99. Jahr aufzugeben", sagt sie. Sie hat schon das 100-jährige Bestehen des Traditionsvereins im Blick.

Die Nachteile einer Vereinsauflösung liegen für Assmann auf der Hand. "Zuerst einmal wäre der Verein handlungsunfähig", warnt sie. Würde die Kommune eintreten müssen, wären die Entscheidungswege länger. Und dem Dorf ginge ein Stück Identifikation verloren. Sie erinnert an die Aktionen des Vereins St. Georg, wie Ausrichtung des Martinszuges oder Beteiligung am Weihnachtsmarkt. Und ein weiteres Argument hat sie parat: "Eltern, die sich engagieren, erfüllen ja auch eine Vorbildfunktion." Dort können sich Kinder abschauen, wie man sich für die Gesellschaft engagieren kann.

Sie appelliert auch an die Eltern auswärtiger Kinder, ein Engagement in Betracht zu ziehen. Es könnten auch Menschen ohne Kinder sein, die sich einklinken. Arbeit in einem Vorsitzenden-Team könne die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen. Die öfters geäußerte Sorge, für Entscheidungen in Personal- und Finanzfragen in Haftung genommen zu werden, sieht sie weitgehend als unbegründet an. "Das kommt allenfalls bei Fahrlässigkeit in Frage", hat sie aus der letzten Versammlung von der Vertreterin der Caritas mitgenommen.



Positives Beispiel

Hoffnung schöpft sie aus dem positiven Beispiel der Feuerwehr. Sie hat sich dank engagierter Jugendarbeit toll entwickelt. Der Trägerverein des Kindergartens habe zwar etwas an Anziehungskraft verloren, weil früher mit einer Mitgliedschaft kleine Vergünstigungen im Kindergarten verbunden waren.

Der Anteil am Ortsleben sei aber gerade unter dem Aspekt der Dorferneuerung ausbaufähig. Auch wenn der Trend bei den Kindergärten von der bisherigen Aufteilung der Verantwortung wegführt, dürfe man die gebotenen Chancen nicht zu schnell aus der Hand geben, findet die Ortsbeauftragte. Sollte das Vereinsmodell scheitern, kämen auf die Stadt weitere Herausforderungen zu. Von acht Kindergärten im Stadtgebiet funktionieren fünf nach diesem Muster, drei sind unter kirchlicher Verwaltung. In diesem Jahr stehen auch im Obereschenbacher Trägerverein Wahlen an.

Bürgermeister Armin Warmuth hofft ebenfalls auf eine erfolgreiche Vorstandswahl im Interesse des Ortsteiles. "Das macht schon viel Arbeit", sagt er zum Ehrenamt im Trägerverein. "Ich weiß, wovon ich rede", ermutigt Warmuth zur Übernahme von Verantwortung. Er war dort selbst von 2009 bis 2013 Kassier und dann kommissarischer Vorsitzender. Ohne den Einsatz aller Beteiligten vor Ort wäre der Kindergarten heute nicht das, was er ist.

Alle wichtigen Weichenstellungen aus jener Zeit nach eher schwierigen Jahren trügen jetzt Früchte. "Der Kindergarten steht nicht in Frage", versichert er. Man werde sich auf Entwicklungen einstellen. Er kündigt auf Nachfrage Gespräche mit der Caritas über die künftige Arbeitsorganisation an, sollte sich auch im zweiten Anlauf kein Vorstand finden. dübi