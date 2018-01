Spirken starten fulminant

Die Faschingssitzung des FC Einigkeit Rottershausen in der voll besetzten Turnhalle wurde von den Gardemädels eröffnet. Mit einem schwungvollen Tanz stimmten sie das Publikum auf das abwechslungsreiche, fünfstündige Programm ein. Mit Büttenreden und kurzweiligen Sketchen sorgten die Akteure für reichlich Gelächter. Neben geübten, langjährigen Faschingsrampensäuen zeigten sich auch viele neue Gesichter von ihrer fidelen Seite. Und der frische Wind sprang aufs Publikum über und entfachte einen heiteren Abend.



Rottershäuser Feiertage

Nach den Mädels der Garde sorgte Luca Wilm mit seinem ersten Auftritt des Abends für Erheiterung. Er berichtete, wie in Rottershausen Feiertage begangen werden. Dann erwärmten die Minis als Pinguine die Herzen der Zuschauer. Von weit her, vom Südpol angereist, waren sie nicht müde ihren Tanz darzubieten. Anschließend sorgten zwei Sketche für Lachmuskeltraining. Neben bekannten Darstellern wie Pascal Hemberger, Jochen Röder und Jörg Wetterich, zeigten die jungen Darstellerinnen Linda und Hannah Simon sowie Kimberly Herrlein, dass sie mindestens genauso lustig sein können. Selbst ausgedacht und vorgetragen amüsierte ihre Vorstellung den Saal. Nach der Pause ging es mit dem Showtanz "Boxen" in die nächste Runde. Danach lieferte das Gespann um Jannik Göller, Moritz Stahl und Luca Wilm seinen Sketch ab, der wie jedes Jahr die Stimmung weiter steigerte. Im Jugendsketch "Heidi" wurde die Alpengeschichte kurzerhand nach Rottershausen verlegt. Der folgend Tanz hatte James Bond als Thema und die Tänzerinnen und Tänzer zeigten, dass sie dem großen Showtanz kaum nachstehen. Was in unzähligen Stunden mühsam einstudiert wurde, konnte endlich dem Publikum präsentiert werden. Abgerundet wurde der zweite Akt mit einem Sketch im Ehebett, bei dem sich wahrlich jeder dachte: "Da timmt wat nich".



Geisterstunde

Der letzte Abschnitt startete mit dem Showtanz Geisterstunde, doch anstatt Grusel und Schrecken verbreitete er ausgelassene Stimmung. Schminke und Styling für einen einzigen Tänzer dauern wohl länger als der ganze Auftritt, aber die Mühen wurden durch den Applaus der Zuschauer zurückgezahlt. Nach der Geisterstunde schlug die Stunde von Achim Muth, der mit seiner Büttenrede zeitweise für Raunen im Publikum sorgte. Wie jedes Jahr lieferte er eine eindrucksvolle Vorstellung ab. Abschließend erlaubte das originelle Luftpumpenorchester den Lachmuskeln keine Pause und auch das Männerballett kannte mit eben diesen keine Gnade. Beendet wurde der Abend von der Hitparade, bei der die Künstler Songs von Oasis oder Jon Bon Jovi zum Besten gaben.

Wer bei dem lustigen und bunten Faschingsspektakel dabei sein möchte, der hat am Freitag und Samstag, 26./27. Januar, noch Gelegenheit dazu. Für beide Veranstaltungen sind noch Karten erhältlich bei Sebastian Werner (Tel.: 0151/14993326).