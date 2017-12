Seit 25 Jahren im Brummi unterwegs

Paul Geyer aus Maßbach fährt seit 25 Jahren Lastkraftwagen für die Erzeugergemeinschaft (EG) Franken-Schwaben Tierische Veredelung. In der Bezirks-Jahreshauptversammlung in Hörblach (Lkr. Kitzingen) erhielt der Nebenerwerbslandwirt zum silbernen Dienstjubiläum eine Ehrenurkunde und ein Geschenk für 25 Jahre Treue aus den Händen des Vorstandsvorsitzenden Stephan Neher.

Geyer ist mit seinem Laster für die EG in Deutschland unterwegs. Er transportiert Ferkel und Mastschweine. Sein Arbeitsstandort ist Niederlauer in der Rhön. Er ist der nördlichste Standort der EG Franken-Schwaben. Neben dem klassischen Ferkelgeschäft werden dort zunehmend auch Schweine vermarktet.



Vorstandsvorsitzender Stephan Neher begrüßte Mitglieder, Ehrengäste und Mitarbeiter. Schwerpunkte waren die aktuelle politische Situation in Bezug auf die Landwirtschaft, Problematiken in Ferkelbereich wie beispielsweise die Ferkelkastration sowie die Bedrohung der Schweineproduktion durch die "Afrikanische Schweinepest", sagte Neher.



Geschäftsführer Burkhard Hock stellte in seinem Geschäftsbericht die verschiedenen Tiersparten vor und berichtete über Preis- und Stückzahlentwicklungen. Die fast durchweg deutlich gestiegenen Stückzahlen schlugen sich in einem Umsatzvolumen von 270 Millionen Euro nieder. In Stückzahlen bedeutet dies etwa 740.000 Mastschweine, 40.000 Stück Großvieh, 40.000 Kälber, 9000 Fresser sowie 1,35 Millionen Ferkel.