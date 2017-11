1 / 2

In Rannungen packen junge Leute in den Vereinen mit an, wenn es darum geht, etwas fürs Dorf auf die Beine zu stellen. So war es auch vor zwei Jahren innerhalb des TSV Ehrensache, dass viele sofort mithalfen, als das Seefest wegen Waldbrandgefahr ans Sportheim verlegt werden musste. Foto: Isolde Krapf