Raketenshow zwei Wochen vor Silvester

Am dritten Adventswochenende findet am Kisspark im Gewerbegebiet Reiterswiesen ein öffentliches Vorschießen von Silvesterraketen statt. Pyrotechniker Christian Müller führt am Samstagabend, 16. Dezember, zwischen 18 und 20 Uhr Feuerwerkskörper der Klasse zwei vor. Bei Raketen dieser Kategorie handelt es sich um die Feuerwerkskörper, die in den Tagen vor dem Jahreswechsel handelsüblich im Supermarkt verkauft und zur Begrüßung des neuen Jahres gezündet werden dürfen.Nach dem Vorschießen sollen am Samstag aber auch noch größere Kaliber zum Einsatz kommen. Für ein Showfeuerwerk von knapp vier Minuten werden sogenannte Kugelbomben abgeschossen, die ihre Effekte taktgenau auf ein Musikstück zünden.Im Frühjahr hatte Müllers Firma Saale Pyro Müller ein Resteschießen auf dem ehemaligen US-Flugplatz nahe Reiterswiesen veranstaltet, bei dem Alt-Bestände vernichtet wurden. Obwohl die Aktion ordnungsgemäß angemeldet war, sorgte sie für großen Wirbel. Wie die zuständigen Behörden auf Anfrage mitteilen, ist das Schießen am Wochenende wiederum ordentlich angezeigt worden.Einen ausführlichen Bericht mit weiteren Stimmen sowie Hintergründen über das junge Bad Kissinger Start-Up Saale Pyro Müller, finden sie hier.